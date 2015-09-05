Dizüstü bilgisayarlar arasında her zaman ayrı bir yere sahip olan ThinkPad serisi yenilendi. IFA 2015'te Lenovo yeni ThinkPad modellerini sergiledi. ThinkPad Yoga 260 ve ThinkPad Yoga 460 modellerinin detayları haberimizde.



Taşınabilir bilgisayar dendiği zaman hemen kafamızda şekli canlanan ThinkPad serisi, yıllardır profesyoneller tarafından tercih ediliyor. IBM'den gelen mirası devam ettiren Lenovo, ThinkPad serisini güncellendi. IFA 2015'te görücüye çıkan yeni ThinkPad Yoga 260 ve ThinkPad Yoga 460 modelleri, radikal değişiklikler içeriyor. Geçtiğimiz yıllarda ThinkPad Edge ile konsepte farklı bir versiyon katan Lenovo şimdi de Yoga serisiyle ThinkPad'i bir araya getiriyor. Yoga serisinin en önemli özelliği dönüp, katlanabilen ekranlar. Ayrıca ThinkPad tarihinde ilk kez gümüş renk seçeneği de ThinkPad ailesine seçenek olarak sunulacak.



Lenovo ThinkPad Yoga 260 modeli 12.5 inç ekran boyutuna ve 1.3 kg ağırlığa sahip. Bu ekranda Full HD çözünürlük sunan model 16 GB RAM ve 512 GB SSD depolama seçeneği sunuyor. Lenovo ThinkPad Yoga 460 modelinde ise 14 inç ekran ve 1.7 kg ağırlık görüyoruz. Yoga 460 modeli 2560 x 1440 çözünürlük sunuyor. Bu model ise en fazla 8 GB RAM, 256 GB SSD veya 1 TB HDD seçeneği ile geliyor.



Lenovo ThinkPad Yoga 260 ve ThinkPad Yoga 460 modellerinin ikisinde de son nesil Intel i7 işlemci kullanılıyor. Her iki model de 10 saat pil ömrü vaat ediyor. Teknik özellikler ülkesel ve bölgesel olarak değişebiliyor yukarıda yer alan özellikler modellerin sunduğu en yüksek donanım seviyesi.











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