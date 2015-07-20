Farklı tasarımı ile ilgi çeken Lenovo Vibe X2, 5 inç ekranı, sekiz çekirdekli işlemcisi, 32 GByte belleği ve 13 MP'lik kamerası ile birçok isteği karşılıksız bırakmıyor. Uygun bir fiyata da sahip olan Vibe X2'ye yakından bakıyoruz.



Farklı tasarımı ile ilgi çeken Lenovo Vibe X2, 5 inç ekranı, sekiz çekirdekli işlemcisi, 32 GByte belleği ve 13 MP'lik kamerası ile birçok isteği karşılıksız bırakmıyor. Uygun bir fiyata da sahip olan Vibe X2'ye yakından bakıyoruz.



Lenovo Vibe X2, akıllı telefon piyasasını fiyat/performans oranı ile vuracak olan bir telefon. Sahip olduğu zengin donanım birleşenleri ve kuşkusuz başarılı tasarımı ile fark yaratan Vibe X2, katmanlı tasarım ve her katmanın farklı bir renk tonuna sahip olması ile anında göze batıyor.



Bu tasarım daha önce görmediğimiz ve çok başarılı bulduğumuz bir tasarım. Böyle bir üründe herkes metal bir kasa beklerken, Lenovo Polycarbonmalzemeyi tercih etti. Lenovo'nun bu kararı esasında bir dezavantaj teşkil etmiyor. Çünkü buradaki işçilik ve malzeme kalitesi gerçekten üst seviyelerde. Bu da ister istemez ürünün daha ince ve daha hafif olmasını sağlıyor. Üründe beğenmediğimiz bir özellik ise, tuş takımına basıldığında tıpkı eski telefonlar gibi ses çıkarması.



Ekran ve pil



5 inç büyüklüğünde IPS OGS ekrana sahip olan Vibe X2,1920×1080 Full HD çözünürlüğüne ulaşıyor. Bu ekranın özelliği, görüntüleri oldukça keskin ve yüksek bir parlaklıkta sunması. Renk dağılımı ve kontrast oranı da oldukça başarılı. Bununla birlikte dokunmatik performans'ta ortalamanın çok üstünde.



Pil kullanımına gelince, Vibe X2bir gün boyunca rahatlıkla çalışabiliyor. Burada kullanılan pil 2300 mAh'lik değeri ile birçok kişiye düşük gelebilir. Ama şunu söylemeden de edemeyeceğiz. Lenovo'nun bu ürün ile birlikte sunduğu güç tasarruf opsiyonları gerçekten çok başarılı. Ayrıca beraberinde verilen 2A'lik adaptör, Vibe X2'yi oldukça hızlı şarj edebiliyor.



Performans



Lenovo Vibe X2, tıpkı Meizu MX4 gibi Mediatek MT6595Mişlemcisini kullanıyor. 2 GHz'lik bir çalışma frekansına sahip olan bu işlemci, üzerinde sekiz çekirdek (4+4, Cortex A17 ve Cortex A7)barındırıyor. Bu işlemci 2 GByte bellek ve 32 GByte kapasite ile birleştiğinde oldukça yüksek bir performans sergiliyor. Öyle ki üst seviye telefonlarda bildiğimiz kesintisiz ve takılma yaşatmayan kullanım Vibe X2'de gözlemledik. Yaptığımız oyun testlerde herhangi bir zayıflık göremedik. Bununla birlikte 1080p filmler sorunsuzca çalıştı.



Unutmadan söyleyelim. Toplam kapasite ne yazık ki artmıyor. Lenovo, Vibe X2microSD kart okuyucusuna sahip değil.



Kamera



Lenovo Vibe X2,ön tarafta 5 MP arka tarafta da 13 MP'lik kameralara sahip. Bu kameralardan büyük bir performans beklemek yanlış olur. Öyle ki arka kamera F2.2'lik bir diyafram aralığına sahip. Benzer ürünlere baktığımızda çok daha düşük diyafram aralık değerine sahip ürünler görüyoruz. Dolaysıyla loş ortam çekim performansı, bu üründe hemen belli oluyor.



Vibe X2, gün ışığında oldukça kaliteli ve keskin fotoğraflar çekebilmesine karşın gece çekimlerinde, flaşlı bile olsa ortalama performansının çok altında olduğunu söylemeliyiz.



Lenovo, özellikle bu alanda yeni bir yazılım güncellemesi çıkartması şart. Oluşan fokus sorunları ancak bu tarz bir çözüm ile halledebilir. Ne artısı ne de fazlası olan ön kamera için söylenecek çok fazla bir şey yok.



Son olarak video çekim kalitesinden bahsetmek istiyoruz. 1080p video kaydı, loş ortamlarda bile başarılı. Vibe X2, Ultra HD videolar çekemiyor.



İşletim sistemi



Vibe X2, Android 4.4 KitKat sürümüne sahip. Standart Google uygulamalarının yanı sıra kendi uygulama paketi olan DOit-Apps kurulmuş durumda. İki cihaz arasında veri transferi yapabildiğiniz uygulamalardan tutun, cihazın performansını optimize edebileceğiniz eklentiler, anti virüs çözümü ve sms ile adres defterini yedekleyen programlar yer alıyor. Tüm bununla birlikte kullanımı oldukça kolay olan Vibe UX arayüzü de önemli bir artı.



Neticede, Lenovo Vibe X2 uygun fiyata yüksek bir performans sergileyen oldukça başarılı bir akıllı telefon. Bu üründe kameranın daha iyi ve pil kapasitesinin daha yüksek olmasını isterdik. Bunu dert etmeyecek olan kullanıcılar, tasarımı ile herkesi kendine çeken Vibe X2 ile iyi bir seçenek oluşturacaklarını söylemeliyiz.