

Çin'in en büyük telefon üreticilerinden olan Lenovo, yeni telefonlarından Lenovo Vibe P1'i geçtiğimiz yılın Eylül ayında IFA 2015 kapsamında tanıttı. 5000 mAh'lık dev bir batarya ve etkileyici özelliklerle gelen telefon beğeniyle karşılanmıştı. Şimdi görünen o ki Lenovo bu telefonun halefini satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Lenovo Vibe P2 adını taşıyan bu yeni telefonun yeni görüntüleri internete sızdırıldı.



Lenovo Vibe P2'nin tasarımını açıkça gösteren bu görüntülerin yanı sıra telefonun teknik özellikleri hakkında detaylar da sızdırıldı. Bu sızıntılara göre telefon 1080p çözünürlükte 5.5 inç ekranla gelecek. Snapdragon 625 işlemci ve 4GB RAM'e sahip olan Vibe P2'nin de batarya kapasitesi 5000 mAh olacak. Telefonun kameralarının kaç megapiksel olacağı bilinmiyor. Ancak Vibe P1, 13MP arka kamera ve 5MP selfie kamerasıyla geldiği için Vibe P2'den bundan biraz daha fazlasını beklemek gerek.