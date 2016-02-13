

Lenovo Vibe serisine yeni bir model eklendi. Vibe P1 Turbo modeli resmi olarak duyuruldu. İşte telefonun özellikleri.



Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında duyurulan Lenovo Vibe P1 Pro modeli henüz piyasaya çıkmadan adı değiştirildi. Çinli akıllı telefon üreticisi Lenovo Vibe P1 Turbo modeliyle karşımıza çıktı. Yani Vibe P1 Pro, Vibe P1 Turbo olarak adlandırıldı. Motorola ve Lenovo partnerliğinden sonra “Turbo” isimli bir modelin duyurulması manidar oldu. Motorola tarafında “Turbo” ismi sıkça kullanılıyor.



Lenovo Vibe P1 Turbo teknik özellikleri



5.5 inç büyüklüğünde Full HD (1080 x 1920 piksel) çözünürlüklü ekranla gelen cihazın içerisinde Qualcomm Snapdragon 615 yongası bulunuyor. Bu yonga, uygun fiyatlı orta segment cihazlarda son dönemlerde sıkça kullanılmaya başlandı. İşlemciye 3 GB RAM (2 GB olacağı tahmin ediliyordu) ve 32 GB depolama alanı eşlik ediyor. 32 GB'ı yetersiz bulanlar için microSD hafıza kartı yuvası unutulmamış ve 128 GB'a kadar kartlar destekleniyor.



Lenovo Vibe P1 Turbo modelinde 5000 mAh kapasiteli dev bir batarya bulunuyor. Bu batarya 24W Quick Charge 2.0 hızlı şarj teknolojisini e destekliyor. LED flaş destekli 13 MP arka ve 5 MP ön kamera da tatminkar duruyor. Cihaz çift SIM kartlı ve LTE desteği de sunuyor. Ancak kutusundan Android 5.1 Lollipop işletim sistemiyle çıkacak. Telefon altın sarısı, gümüş ve gri renk seçenekleriyle birlikte 264 Euro'luk fiyatıyla raflarda yerini alacak.



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