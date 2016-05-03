Çin menşeili akıllı telefon üretici Lenovo, popüler modellerinden Vibe P1 için Marshmallow güncellemesiyle karşımızda. Firma dağıtımlara resmi olarak başladı.



Çin menşeili akıllı telefon üretici Lenovo, popüler modellerinden Vibe P1 için Marshmallow güncellemesiyle karşımızda. Firma dağıtımlara resmi olarak başladı.



Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi olan Lenovo, Android işletim sistemli akıllı telefon pazarında da varlığını sürdürüyor. Firmanın geçtiğimiz yıl satışa çıkardığı Vibe P1 modeli için Android Marshmallow güncellemesine dair ilk detay ortaya çıktı.



Lenovo Vibe P1 için Marshmallow güncellemesi!



Lenovo'nun resmi forumlarında güncellemenin müjdesi verildi. Zaten geçtiğimiz yıl ortaya çıkan güncelleme takviminde de adı geçen model, bu haberle şaşırtmadı ancak kullanıcılarını sevindirdi.



Lenovo kendi ağzıyla önümüzdeki birkaç gün içerisinde cihaza güncellemeyi dağıtacağını duyurdu ancak tam olarak net bir tarih vermedi. Bu gelişmeden kısa bir süre sonra Hindistan'daki Vibe P1 kullanıcıları güncellemeyi almaya başladı.



OTA üzerinden dağıtılan güncellemenin ülkemize ne zaman geleceği bilinmiyor. Lenovo Türkiye henüz konu hakkında bir açıklama yapmadı ancak önümüzdeki haftalarda bu güncellemeyi Türkiye'de de bekliyoruz.



Eğer cihazınız P1A42 model numarasına sahipse güncelleme şimdiden gelmiş olabilir. Bunun için Ayarlar > Hakkında > Yazılım Güncelleme sekmesini kontrol etmeyi unutmayın. Güncelleme gelmişse, yüklemeden önce pilinizin en %50 olmasına ve güç kaynağına bağlı olmasına dikkat edin. Her güncellemeden önce önemli dosyalarınızı yedeklemelisiniz.



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