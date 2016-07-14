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lenovo vibe c2 piyasaya sürüldü

LENOVO VİBE C2 PİYASAYA SÜRÜLDÜ

Lenovo, yeni düşük maliyetli akıllı telefonu Lenovo Vibe C2'yi dün piyasaya sürdü. Vibe C2, Motorola'nın popüler telefon serisi Moto E'nin yeni üyesi.

Tarih : 14 Temmuz 2016, 10:22
Puan Ver : Lenovo Vibe C2 Piyasaya Sürüldü(6/10)4


Lenovo, yeni düşük maliyetli akıllı telefonu Lenovo Vibe C2'yi dün piyasaya sürdü. Vibe C2, Motorola'nın popüler telefon serisi Moto E'nin yeni üyesi.



Motorola'nın popüler Moto E serisi, yıllar içinde birçok düşük maliyetli ama iyi akıllı telefonun çıkışına sahne oldu. Ancak Motorola'nın Lenovo tarafından alınmasının ardından Moto E serisinin geleceği şüpheli hale geldi. Lenovo yöneticileri ise bir süre önce yaptıkları açıklamayla Moto E serisinden vazgeçmediklerini ve bu seriden yeni telefonlar çıkacağını duyurmuştu. Lenovo'nun bu açıklaması sonunda gerçeklik kazandı.



Çünkü Lenovo'nun dün piyasaya sürdüğü yeni telefonu Lenovo Vibe C2, aslında Moto E'nin 2016 versiyonu. Lenovo Vibe C2, şirketin Rusya'daki resmi sayfası üzerinden tanıtıldı. Ancak telefonun hangi ülkelerde ne zaman çıkacağı veya fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Moto E serisinin tasarımını koruyan Vibe C2, 5 inç ekranla geliyor. Telefonun teknik özellikleri arasında 1.0GHz Cortex-A53 dört çekirdekli işlemci, 1GB RAM, 16GB depolama alanı, 32GB'a kadar microSD hafıza kartı desteği, 8MP arka kamera ve 5MP selfie kamerası yer alıyor.



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Etiketler: Lenovo  Vibe  C2  Piyasaya  Sürüldü    haber

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