Vibe serisini güncellemeye başlayan Lenovo'nun yeni telefonu görüldü. Lenovo Vibe C modeli ilk defa ortaya çıktı ve telefon bu hafta içerisinde satışa çıkacak.



Vibe serisini güncellemeye başlayan Lenovo'nun yeni telefonu görüldü. Lenovo Vibe C modeli ilk defa ortaya çıktı ve telefon bu hafta içerisinde satışa çıkacak.



Çinli akıllı telefon üreticisi Lenovo, uygun fiyatlı yeni bir akıllı telefonla karşımıza çıkacak. Çoğu modeli ülkemizde de satılan Lenovo markasının bu yeni telefonuna şimdi yakından bakıyoruz. Şimdiden belirtelim, telefon uygun fiyatlı ve pek iddialı özelliklere sahip değil.



Lenovo Vibe C teknik özellikleri



5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Lenovo Vibe C, bu ekranda 720p (720 x 1280 piksel) çözünürlük sunuyor. Ekranın altında ise 4 çekirdekli bir yonga kullanılmış. 1 GB RAM ve 8 GB depolama alanıyla telefon orta segment ile giriş seviyesi arasında yer alıyor. 8 GB depolama alanını yetersiz bulan kullanıcılar için hafıza kartı girişi olduğunu da belirtelim. Hafıza 32 GB'a kadar artırılabiliyor.



Telefon kutusundan Android 5.1.1 Lollipop sürümüyle çıkacak. Marshmallow güncellemesinin gelip gelmeyeceği henüz belirsiz. 5 MP arka ve 2 MP ön kamera ile cihaz kamera konusunda pek iddialı değil. Tüm bu donanımı ise 2300 mAh kapasiteli bir batarya çalıştıracak.



4G uyumlu olan telefon eKupi tarafından ön siparişe çıkarılmış durumda. Fiyat yaklaşık 105 dolar seviyesinde. Cihazın bu hafta içerisinde resmi olarak satışa çıkması bekleniyor. Ülkemize gelip gelmeyeceği henüz belirsiz olan telefon eğer gelirse 600-700 TL bandında bir fiyatla karşımıza çıkacaktır.



WhatsApp görüntülü arama özelliği geliyor!