Microsoft, ikisi bir arada pazarında Surface Pro ile büyük bir başarı yakalaması uzak doğulu üreticilerin ilgisini çekti. Bu üreticilerden biri olan Lenovo, hareketlenen bu pazarda pay alabilmek için Lenovo ThinkPad X1 Tablet adlı ürünü ile kullanıcıların karşısına çıktı.



Microsoft, ikisi bir arada pazarında Surface Pro ile büyük bir başarı yakalaması uzak doğulu üreticilerin ilgisini çekti. Bu üreticilerden biri olan Lenovo, hareketlenen bu pazarda pay alabilmek için Lenovo ThinkPad X1 Tablet adlı ürünü ile kullanıcıların karşısına çıktı.







Beğenin veya beğenmeyin. Microsoft Surface ailesi, dizüstü ve Tablet pazarını birleştiren ikisi bir arada pazarını fethetti. Tasarım ve görselliğe önem verem Microsoft, Surface Pro adlı ürünü ile ikisi bir arada pazarına ciddi bir hareketlilik kazandırdı. Bu da ister istemez uzak doğulu üreticilerin ilgisini çekti. Herkes bu pazardan pay kapabilmek için yeni ürünler geliştirdi. Tıpkı, bu ay inceleme fırsatı bulduğumuz Lenovo ThinkPad X1 Tablet gibi.



Lenovo'nun bu kategori için yeni bir ürün tasarlaması bizi çok fazla şaşırtmadı. Nedeni, Lenovo'nun Convertible pazarında ciddi bir tecrübe kazanmış olması ve bu tecrübeyi, deneyimli bir üretici olarak buraya taşıması. 2005 yılında ThinkPad X41 Tablet ile başlanan bu serüven, 2013 yılında ThinkPad Helix ile iyice şekillendi. İşte bu tecrübe, günümüzde, Microsoft Surface ürününden ilham alınarak ThinkPad X1 Tablet'e yansıdı.











X1 Tablet'e yakından baktığımızda ayarlanabilir bir ayağının olduğu görülüyor. Pasif soğutma sayesinde oldukça sessiz çalışan X1 Tablet, Intel Core mimarisine sahip işlemci ile donatılmış. Yüksek bir malzeme kalitesi ve sağlam bir işçilik ile karşımıza çıkan bu ürün, modüler tasarımı ile fark yaratıyor. Lenovo ThinkPad X1 Tablet, sonradan alacağınız projektör ya da Port çoğaltici modüller sayesinde fonksiyonelliğini arttırmanıza mümkün kılıyor. Üründe beğendiğimiz bir özellik birçok konfigürasyonda satılması . Bizim test ettiğimiz ürün ise Core m7-6Y75 işlemci ile birlikte 8 GByte DDR3 bellek ve 512 GByte SSD kapasiteli olan modeli.



Tasarım ve ergonomi



Lenovo ThinkPad X1 Tablet, Magnezyum ve PPS Hybrid-Injection olarak adlandırılan özel bir plasitk malzemeden oluşuyor. Siyah kırmızı bir tasarıma sahip olan bu ürün, sağlamlığı ile bilinen ve Lenovo'nun iş çevreleri için tasarladığı Thinkpad ailesinden olduğu hemen belli ediyor. Surface Pro ile kıyaslandığında 750 gr ağırlığı ile oldukça hafif olan X1 Tablet, klavye tasarımlı kılıfı ile beraber sadece 1048 gr'lık bir ağırlığına ulaşıyor. Bu esasında önemli bir özellik. Çünkü Dell XPS 12, HP Spectre X2 veya Asus Zenbook UX305CA ile kıyaslandığında 1.2 kg sınırının çok altında olduğunu söylemeliyiz.



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