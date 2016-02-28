

Çinli Lenovo, MWV 2016'da akıllı telefonların yanı sıra üç yeni tablet bilgisayarla da karşımıza çıktı. TAB3 alarak adlandırılan bu yeni ürün ailesi içerisinde üç farklı tablet bilgisayar bulunuyor. İşte o modelleri ve fiyatları.



Lenovo TAB3 10 Business



İlk model isminden de anlaşılabileceği üzere iş dünyasını hedef alıyor. 10 inç büyüklükteki ekranda 1080p çözünürlük sunuluyor. İçerisinde 4 çekirdekli MediaTek yongasına sahip olan tablet 1.3 GHz hıza sahip. 16 GB depolama alanı sunan versiyonda 2 GB RAM varken, 32 GB depolama alanı sunulan versiyonda ise 3 GB RAM dikkat çekiyor. 8 MP arka, 5 MP ön kamera ile TAB3 10 Business 199 Dolarlık bir başlangıç fiyatına sahip. LTE destekleyen en üst versiyon ise 299 Dolar.



Lenovo TAB3 8 ve Lenovo TAB3 7



İki model arasındaki en önemli fark ekran boyutu olarak karşımıza çıkıyor. İsimlerinden anlaşılabileceği üzere modellerin birinde 8 inç , diğerinde 7 inç büyüklükte ekran bulunuyor. Her iki tabletin de çözünürlüğü aynı ve 720p. MediaTek'in dört çekirdekli ve 1.0 GHz hıza sahip yongasından güç alan tabletlerde 1 GB RAM bulunuyor. 5 MP arka ve 2 MP ön kamera da ortak. En belirgin fark ise depolama alanı tarafında. Her iki cihazda da 16 GB depolama alanı olmasına karşın, TAB3 7 isimli küçük ekranlı tabletin 8 GB depolama alanına sahip versiyonu da bulunuyor.



Lenovo TAB3 7 isimli tablet 79 Dolar ile 129 Dolar arasında değişen bir fiyat aralığına sahip. 8 inçlik Lenovo TAB3 8 ise 99 Dolar ve 149 Dolar olmak üzere iki fiyatla geliyor.