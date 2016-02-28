LENOVO TAB3 TABLET BİLGİSAYAR AİLESİ DUYURULDU!
Lenovo TAB3 ismini taşıyan yeni tablet bilgisayar ailesini MWC 2016'da duyurdu. İşte tüm modellerin teknik özellikleri ve fiyatları.
Çinli Lenovo, MWV 2016'da akıllı telefonların yanı sıra üç yeni tablet bilgisayarla da karşımıza çıktı. TAB3 alarak adlandırılan bu yeni ürün ailesi içerisinde üç farklı tablet bilgisayar bulunuyor. İşte o modelleri ve fiyatları.
Lenovo TAB3 10 Business
İlk model isminden de anlaşılabileceği üzere iş dünyasını hedef alıyor. 10 inç büyüklükteki ekranda 1080p çözünürlük sunuluyor. İçerisinde 4 çekirdekli MediaTek yongasına sahip olan tablet 1.3 GHz hıza sahip. 16 GB depolama alanı sunan versiyonda 2 GB RAM varken, 32 GB depolama alanı sunulan versiyonda ise 3 GB RAM dikkat çekiyor. 8 MP arka, 5 MP ön kamera ile TAB3 10 Business 199 Dolarlık bir başlangıç fiyatına sahip. LTE destekleyen en üst versiyon ise 299 Dolar.
Lenovo TAB3 8 ve Lenovo TAB3 7
İki model arasındaki en önemli fark ekran boyutu olarak karşımıza çıkıyor. İsimlerinden anlaşılabileceği üzere modellerin birinde 8 inç , diğerinde 7 inç büyüklükte ekran bulunuyor. Her iki tabletin de çözünürlüğü aynı ve 720p. MediaTek'in dört çekirdekli ve 1.0 GHz hıza sahip yongasından güç alan tabletlerde 1 GB RAM bulunuyor. 5 MP arka ve 2 MP ön kamera da ortak. En belirgin fark ise depolama alanı tarafında. Her iki cihazda da 16 GB depolama alanı olmasına karşın, TAB3 7 isimli küçük ekranlı tabletin 8 GB depolama alanına sahip versiyonu da bulunuyor.
Lenovo TAB3 7 isimli tablet 79 Dolar ile 129 Dolar arasında değişen bir fiyat aralığına sahip. 8 inçlik Lenovo TAB3 8 ise 99 Dolar ve 149 Dolar olmak üzere iki fiyatla geliyor.
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