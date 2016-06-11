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lenovo project tango'nun görüntüleri sızdırıldı

LENOVO PROJECT TANGO'NUN GÖRÜNTÜLERİ SIZDIRILDI

Lenovo'nun merakla beklenen yeni telefonu Project Tango'nun yeni görüntüleri sızdırıldı. Phab2 Pro adıyla çıkması beklenen telefon çok yakında resmen tanıtılacak.

Tarih : 11 Haziran 2016, 10:55
Puan Ver : Lenovo Project Tango'nun Görüntüleri Sızdırıldı(9/10)7


Lenovo'nun merakla beklenen yeni telefonu Project Tango'nun yeni görüntüleri sızdırıldı. Phab2 Pro adıyla çıkması beklenen telefon çok yakında resmen tanıtılacak.



Dünyanın en büyük telefon üreticilerinden biri olan Lenovo, bu hafta düzenlenecek Tech World etkinliğinde önemli açıklamalar yapacak ve yeni ürünlerini tanıtacak. Çinli telefon üreticisinin etkinlikte tanıtacağı bu telefonlardan biri de merakla beklenen Project Tango olacak. Phab2 Pro adıyla satışa çıkması beklenen Project Tango'nun yeni görüntüleri etkinliğe günler kala internete sızdırıldı.



İnternete sızdırdığı telefon görüntüleri ile tanınan Steve Hemmerstoffer'in servis ettiği bu yeni görüntüler, telefonun alüminyum gövdeye ve üç arka kameraya sahip olacağını gösterdi. Ayrıca telefonda bir parmak izi sensörünün de yer aldığı görülüyor. 6.4 inç ekrana sahip olan telefon, altın ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak. Lenovo'nun bu hafta düzenlenecek etkinlikte ayrıca Moto Z Play ve Moto Z Style'ı da resmi olarak tanıtacak. Tech World etkinliği 9 Haziran'da gerçekleşecek.



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Etiketler: Lenovo  Project  Tango  Nun  Görüntüleri  Sızdırıldı    haber

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