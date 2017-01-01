Lenovo P2 Batarya Rekorunu Kırmaya Devam Ediyor
Seven Knights'a Klahan Geldi
Yılın Oyunları Playstore'da Açıklandı
World Of Van Helsing: Deathtrap Xbox One İçin Çıktı
2016 Yılına Damgasını Vurmuş Gelişmeler
Otoyol Yüzde 15, Boğaz Köprüleri Yüzde 48 Zamlandı
45 Yaş Altı Çalışanlara Bes'e Otomatik Katılım Başladı
2017 Milli Piyango Çekiliş Sonuçları: Bilet Sorgulama
Şehit Olan Polisin Kimliği Belli Oldu!
Reina'ya Silahlı Saldırı: 39 Kişi Hayatını Kaybetti, 65 Yaralı
Zorunlu Kış Lastiğinde Zamlı Tarife Yarın Başlıyor
Fikret Orman'dan Yeni Yıl Mesajı
Ve Ben Arfa Kararını Verdi! 'iki Türk Takımı...'
Enerji Bakalığı'ndan Elektrik Kesintisi Açıklaması
Galatasaray'a Bir Şok Da Cavanda'dan!
Ankara'da Eylem Hazırlığındaki 8 Terörist Yakalandı
Esad: Suriye'nin İnsani Yardımlara İhtiyacı Yok
Mehmetçik Anlamlı Destek İçin Böyle Teşekkür Etti
'bu Yıl Da Milletçe Birbirimize Kenetleneceğiz'
Keçiören Metrosu 5 Ocak'ta Açılıyor

lenovo p2 batarya rekorunu kırmaya devam ediyor

LENOVO P2 BATARYA REKORUNU KIRMAYA DEVAM EDİYOR

Lenovo batarya rekortmeni P1 serisinden sonra şimdi Lenovo P2 modeli ile batarya rekorunu daha da ileri taşıyor.

Tarih : 01 Ocak 2017, 17:05
Puan Ver : Lenovo P2 Batarya Rekorunu Kırmaya Devam Ediyor(6/10)8


Rakipsiz 5000 mAh'lık bataryası ile kısa sürede bir efsane haline gelen VIBE P1'in Lenovo batarya rekorunu bu kez Lenovo P2 ile daha da ileri taşıyor.



5100 mAh'lik bataryası ile şarj derdine son veren P2, 8.3 mm'lik inceliğe de sahip. P2, sınıfının en yüksek kapasiteli bataryası ile gücüne güç katarken, 24W'lık hızlı şarj fonksiyonu ve güç tasarrufu özelliğiyle de dikkat çekiyor.



Telefonunuzu tek tuşla güç tasarrufu moduna aldığınızda SMS, telefon görüşmesi ve saat gibi temel kullanımlar dışında tüm özellikleri kapatarak şarjınızı çok daha uzun süreler de kullanmanıza olanak sağlıyor. P2 aynı zamanda parmak izi okuyucu özelliği ile de kişisel güvenliğinizi bir üst seviyeye taşıyor. P2, diğer cihazları da şarj edebilen Yolda Şarj (On-The-Go) fonksiyonu ile bataryasını paylaşmaktan çekinmeyen bir telefon.



P2, 13 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip. Üstelik çektiğiniz değerli fotoğraflarınızı Google Photos™'da iki yıla kadar ücretsiz depolayabilirsiniz. Son derece şık ve ince bir tasarımı olan P2, Qualcomm Snapdragon 625 2.0 Ghz İşlemcisi; çift sim kart desteği Super AMOLED 5.5“ Full HD ekranı ve 4GB RAM'i ile de oldukça iddialı. Android 6.0 Marshmallow işletim sistemine sahip P2, 32 GB dahili; Micro SD kart ile de 128 GB'a kadar artırılabilir hafızaya sahip. P2 1.699 TL'lik satış fiyatıyla onu keşfetmenizi bekliyor.








Etiketler: Lenovo  P2  Batarya  Rekorunu  Kırmaya  Devam  Ediyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER