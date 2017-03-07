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lenovo moto g5'in fiyatı ortaya çıktı

LENOVO MOTO G5'İN FİYATI ORTAYA ÇIKTI

Motorola'nın yeni akıllı telefonunun fiyatı belli oldu. Geçtiğimiz günlerde Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan Moto G5 için fiyat bilgisi listelendi. Cihazın satış fiyatına ve diğer detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tarih : 07 Mart 2017, 09:44
Puan Ver : Lenovo Moto G5'in Fiyatı Ortaya Çıktı(10/10)11


Motorola'nın yeni akıllı telefonunun fiyatı belli oldu. Geçtiğimiz günlerde Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan Moto G5 için fiyat bilgisi listelendi. Cihazın satış fiyatına ve diğer detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



Lenovo tarafından satın alınan Motorola, bilgisayar devinin çatısı altında yeni cihazlarını tanıtmaya devam ediyor. Moto Z ile birlikte amiral gemisini tanıtan ve birkaç ay önce ülkemizde de satışa sunan Motorola, Mobil Dünya Kongresi'nde de yeni cihazlarını tanıttı.



Moto G5 tanıtan firma, uygun fiyatıyla öne çıkan ailesinin yeni üyesini bu şekilde resmileştirmiş oldu. 5 inç boyutunda 1080P IPS ekranla gelen cihaz 441 ppi piksel yoğunluğu sunuyor. Ekran ayrıca Corning tarafından geliştirilen Gorilla Glass 3 ile korunmakta. İşlemci tarafında ise Motorola tercihini Qualcomm'dan yapmış. Vestel Venüs Z10'da da kullanılan MSM8937, ya da diğer adıyla Snapdragon 430, G5'te yerini almış. 8 çekirdekli olan Cortex-A53 mimarili işlemci 1.4 GHz çalışma frekansına sahip. Ekran kartı tarafında ise Adreno 505 kullanılmakta.



16/32 GB dahili depolama ve 2/3 GB RAM ise cihazın diğer teknik özellikleri olarak dikkat çekiyor. 13 MP, f/2.0 arka kamera ile 1080P 30 fps kayıt yapabilen cihaz, 5 MP özçekim kamerasıyla da f/2.2 diyafram açıklığı sunuyor.



Motorola Mobil Dünya Kongresi'nde yaptığı lansman sırasında ürünün tüm teknik detaylarını açıklamış ancak fiyatı hakkında bilgi vermemişti. İngiltere'deki ünlü bir satış kanalı ise ürünün fiyatının ortaya çıkmasını sağladı. John Lewis mağazasının internet sitesinde gösterilen fiyat ürünün İngiltere fiyatını belli etmiş oldu.



16 GB versiyonu için 169.95 sterlinlik fiyatla satılan cihazın yaklaşık 200 euro fiyatla da Avrupa genelinde satılması gündemde.



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