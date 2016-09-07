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lenovo, moto g4 plus'ı satışa sundu

LENOVO, MOTO G4 PLUS'I SATIŞA SUNDU

Sıvı sıçramalarına dayanıklı Nano teknolojisiyle üretilen Moto G4 Plus, 1299 TL'lik fiyatıyla Media Markt'ta satışta.

Tarih : 07 Eylül 2016, 10:20
Puan Ver : Lenovo, Moto G4 Plus'ı Satışa Sundu(6/10)6


Sıvı sıçramalarına dayanıklı Nano teknolojisiyle üretilen Moto G4 Plus, 1299 TL'lik fiyatıyla Media Markt'ta satışta.



 



  Lenovo, merakla beklenen Moto serisinin ilk modellerinden Moto G4 Plus'ı satışa sundu. TurboPower Charger özelliği sayesinde 15 dakikalık bir şarjla kullanıcılarına 6 saatlik kullanım sunan Moto G4 Plus, 3000 mAh'lik güçlü bir bataryaya sahip. Moto G4 Plus, parmak izi okuyucusu gelişmiş teknolojisiyle, telefonunuzu ne şekilde tutarsanız tutun parmağınızı ve sizi anında tanıyabiliyor.



Moto G4 Plus'ın, 5 MP'lik ön kamerası ve çift otomatik fokus özellikli 16 MP'lik arka kamerasıyla kaliteli fotoğraflar çekebilirsiniz. Üstelik bu çekici telefonun lazer fokus özelliği size loş ortamlarda bile keskin ve net fotoğraflar çekmenize imkan tanıyor. Ayrıca Google Photos uygulamasıyla fotoğraflarınıza çeşitli filtreler, çerçeveler ekleyebilir, fotoğraf karenizi dilediğiniz gibi yeniden şekillendirebilirsiniz.



Telefonun depolama alanını microSD kartla kolayca 128 GB'a kadar artırmanız mümkün ve 5.5 inçlik, Full HD çözünürlüklü ekranı size canlı ve keskin bir görüntü sunuyor.



Moto G4 Plus'ın Corning Gorilla Glass 3 kaplaması ekranı çizilme ve sıyrılmalara karşı korurken, nano kaplaması ise su ve yağmur sıçramalarından etkilenmesine engel oluyor. Qualcomm  Snapdragon  617 sekiz çekirdekli işlemcisi ile mükemmel performans ve güç dengesini bir araya getiren 4.5G uyumlu, çift simli kartlı Moto G4 Plus, 1299 TL'lik cazip fiyatıyla onu keşfetmenizi bekliyor.



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