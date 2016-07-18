

Yakın zamanda IBM'in sunucu bölümünü satın alarak pazara adım atan Lenovo, Microsoft'un beşinci sunucu tedarikçisi oldu.



Yakın zamanda IBM'in alt sunucu bölümünü satın alan Lenovo, yaptığı hamlelerin olumlu sonuçlarını almaya başlıyor. Şirket Microsoft'un en büyük tedarikçilerinden biri olmayı başardı.



Microsoft yaptığı iş hacmi nedeniyle oldukça fazla sunucu ihtiyacı ile karşıkarşıya kalıyor. Firmanın anlaşma yaptığı dört tedarikçi bulunuyor. Bu şirketler HP, Dell, Quanta ve Wistron şeklinde sıralanırken bu listeye son olarak Lenovo dahil oldu.



Lenovo global pazara adım atmasını aslında en önemli hamlesi IBM sunucu bölümünü satın alımıyla yaptı. Ondan önce sadece Çin pazarında bir oyuncu olan Lenovo, bu hamlenin ardından global pazarda büyük yer edinmeye başladı. Ama tüm bunlara rağmen Lenovo yine de sunucu dünyasında ufak bir yer kaplıyor. Şirket Microsoft ile çalışarak pazarda etkin bir konuma gelmek istiyor.



Lenovo yeni müşteriler ile çalışacak olmasıyla Çin pazarınada etki edecek. Günümüzde Sugon, Çin veri merkezi pazarının yüzde 60'ını elinde bulunduruyor ve yıl bazında yüzde 60 büyüme rakamlarına ulaşıyor. Lenovo gelecekte yapacağı akıllı hamlelerle hem ülkesinde hemde global pazarda iyi bir konuma yükselmek istiyor.