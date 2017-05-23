

Oyuncu dünyasına yönelik ürünler de üretmeye başlayan Çinli teknoloji devi Lenovo bu sefer Legion Y920 isimli ürünüyle pazarda adından söz ettirmek istiyor.



Oyuncu dizüstü bilgisayarları pazarında olan rekabet her geçen gün artarak devam ediyor. Bu üreticilerden biri olan Lenovo, Legion ailesine getireceği son modeliyle oldukça iyi bir perfromans vaat ediyor.



Ürünün donanımına bakacak olursak bizi ilk olarak Intel Core i7-7820HK işlemcisi üzerinde yükselen, Nvidia GeForce GTX 1070 ekran kartı ile yüksek performans ortaya koyuyor. 16GB DDR4 RAM bulunan üründe 512GB SSD ve 1TB HDD kombinasyonu tercih ediliyor. Çıkış olarak ise USB 3.0, Thunderbolt, DisplayPort, kart okuyucu, HDMI gibi seçenekler ürün üzerinde kullanıcıya sunulacak. Ekran olarak ise 17.3 inçlik Full HD IPS tercihine gidilmiş. Ürünün ağırlığı ise 4.5 kg civarında bulunuyor.



Bu ürüne sahip olmak isteyen kullanıcılar ise 2599$ gibi bir fiyatı ödemek zorunda kalacaklar.



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