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Lenovo K6 Note Türkiye'de Satışa Sunuldu
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lenovo k6 note türkiye'de satışa sunuldu

LENOVO K6 NOTE TÜRKİYE'DE SATIŞA SUNULDU

Lenovo K6 Note , en güzel anları unutulmaz kılmak için üstün kamera ve ekran özellikleri ile öne çıkıyor.

Tarih : 08 Şubat 2017, 09:28
Puan Ver : Lenovo K6 Note Türkiye'de Satışa Sunuldu(5/10)3


Lenovo K6 Note , en güzel anları unutulmaz kılmak için üstün kamera ve ekran özellikleri ile öne çıkıyor.



Lenovo, K6 Note 'u Türkiye'de satışa sundu. 5,5″ FHD ekrana sahip olan K6 Note, 16 MP çözünürlüklü ve çift tonlu LED flaşlı arka kamerası ve 8 MP ön kamerası ile olağanüstü çekim deneyimi sunuyor, bu sayede tüm fotoğraflar çok kaliteli ve canlı gözüküyor.



Fotoğraf konusundaki üstünlüğünü full metal tasarımıyla da destekleyen Lenovo K6 Note; en sevdiğiniz şarkıları en iyi kalitede dinleyebilmeniz ve en eğlenceli videoları izleyebilmeniz için Dolby Atmos ses sistemine sahip. Etkileyici özelliklerini 4000 mAh güçlü bataryası ile de tamamlayan K6 Note akıllı telefon deneyiminizi maksimum seviyeye çıkartıyor.



Lenovo K6 Note, tek SIM kart girişi ve 4G LTE bağlantısını destekliyor, dahili 32 GB depolama alanını genişletmek istediğinizde; bir microSD kart ile kapasitenizi 128 GB'ye kadar artırabiliyor. Çarpıcı hızlı performansını sahip olduğu Qualcomm  Snapdragon  64-bit sekiz çekirdekli 1.4 GHz işlemcisine borçlu olan K6 Note, Turkcell Mağazaları'nda satışa.



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