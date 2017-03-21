

Lenovo Y serisi oyuncu dizüstü sistemleri daha çok orta segment oyun tutkunlarına hitap edyordu. MSI ve ASUS'un çözümleri ise daha çok üst segmentteki oyuncuları hedef alıyordu. En azından şimdiye kadar. Çünkü Lenovo IdeaPad Y900'un piyasaya sürülmesi ile birlikte bu alana güçlü bir alternatif geldi.



Lenovo IdeaPad Y900, yenilenmiş kasa sistemi ve GTX 980M grafik yongası ile profesyonel oyun tutkunların isteklerini karşılamak istiyor. Y700'ün yüksek performanslı abisi olan Y900, aynı zamanda Turbo mod, ışıklandırmalı klavye sistemi, RAID-0 bağlantısı ve Thunderbolt girişi ile fark yaratıyor. Peki bu özellikler yeterli mi? Lenovo, MSI ve ASUS'a oyuncu pazarını dar edecek mi? Tüm bu soruların cevabını bu yazımızda bulabilirsiniz.



Ergonomi



Lenovo IdeaPad Y900 ilk bakışta Y700'ün daha masküler ve daha agresif bir modeli gibi duruyor. Ekran kapağının fırçalanmış Aluminyum olması ve kenarlarının keskin olarak tasarlanması tüm gözleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bununla birlikte parlak plastik malzeme kullanımı ile birlikte kırmızı renkli Hoparlör halkaları ve parmak izi göstermeyen yüzeyin olması da benzer ürünlerle kıyasla kendisini ciddi anlamda farklılaştırıyor.



Y900'ün malzeme kalitesi üstü seviyede. Ayrıca üründe kullanılan işçilik görülmeye değer. Öyle kiY900, Y ailesinin en stabil yani en iyi sağlamlık hissi veren ürünü olduğunu rahatlıkla söylemek mümkün.



Yaptığımız çeşitli denemelerde kapağının çok stabil olduğunu gördük. Lenovo burada üst seviye ekran mandalı kullandığı hemen belli oluyor.



Üründe beğendiğimiz diğer bir özellik Thunderbolt 3 destekli USB Type C ile birlikte HDMI 2.0 bağlantısına sahip olması. Bunun anlamı Lenovo Y900'e yeni nesil üst seviye Monitörlere bağlanabilmesi. Yeni nesil ürünlerde pek bulunmayan USB 2.0 bağlantısından vazgeçmeyen Lenovo, yüksek performanslı bir SD kart okuyucusunu entegre etmeyi de unutmadı.



Ekran



Lenovo IdeaPad Y900, 1080 P çözünürlüğe ulaşan 17.3 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Bu ekran Y700 ile neredeyse aynı özellikleri gösteriyor. 330 cd/m²'lik parlaklık değeri ile birlikte 1000:1'lik kontrast görüntü kalitesini keskin ve net oluşturmasını sağlıyor. sRGB renk dağılımı %86 değerinde olması oyuncular için her ne kadar iyi bir değer olsa da Profesyonel kullanımda daha iyi değerlere ihtiyaç duyuluyor.



Lenovo Y900'ün ekranının kalibre ettiğinizde daha iyi bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Buna rağmen Renk doygunluğu daha iyi olabilirdi. Ayrıca panelin mat olmaması zaman zaman aynalama efektine yol açabiliyor.



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