Lenovo Ideacentre Stick 300 her ne kadar bir USB belleğe benzese de, esasında Windows işletim sistemli yüklü bir PC sistemi. Evinizdeki TV sistemini bir masaüstü bilgisayara dönüştüren Ideacenter inceleme altında.



Birçok farklı denemeler yapıldı. Ama hiçbir form faktöründe masaüstü sistemler oturma odalarına giremedi. Mini Pc'sinden tutun, Ultrabook veya Tablet PC'ler. Üreticiler, bir türlü kullanıcıları oturma odası için geliştirilen PC'leri kullanmak için ikna edemediler. Lenovo işte bu gidişatı kırmak ve Ideacentre Stick 300 ile oturma odalarına girmek istiyor. Ama bu istek hiçte göründüğü kadar kolay değil.



Oturma odasında kullanılacak olan PC sistemi mümkün olduğunca az yer kaplamalı. Bununla birlikte neredeyse sessiz ve yüksek performanslı olmalı. Windows işletim sistemi olmazsa olmazlar arasında. Ama bundan da önemli yukardaki şartları yerine getiren bu PC sisteminin Notebook, Tablet ve mini PC cihazlarından çok daha ucuz olmalı. Ancak bu şartları sağlayan bir sistem kullanıcılar tarafından oturma odasında kullanılabilir. Bunu bilen Lenovo çok farklı bir konsept ile karşımıza çıktı. Lenovo Ideacentre Stick 300 olarak adlandırılan bu yeni nesil çözüm, esasında USB boyutunda bir PC sistemi. Farkı, çok küçük olmasından dolayı her yerde taşınabilmesi ve yeni nesil televizyonları bir monitör olarak kullanması.



USB boyutunda PC



Bilgisayarınızı her zaman yanınızda taşımaya ne dersiniz? Ultrabook, notebook ya da tablet cihazlarından bahsetmiyoruz. Lenovo , USB bellek boyutunda tam donanımlı bir PC sistemi geliştirdi. 15 mm kalınlığında olan bu PC sistemi bir masaüstü sistemin yaptığı hereği yapıyor. Üstelik uygun bir fiyat ile. Olmaz demeyin. Lenovo IdeacentreStick 300, Intel Atom Z3735F işlemcisine sahip.



Dört çekirdekli olan bu işlemci 1.33 GHz sistem hızında çalışıyor. 2 GByte büyüklüğünde bir belleğe sahip olan Ideacentre Stick 300, MicroSD kart ile genişleyebilen 32 GByte'lık bir kapasite ile beraberinde geliyor. Televizyon, monitör veya bir projeksiyon cihazı ile HDMI bağlantısından bağlanabilen Ideacenter Stick 300, tüm güç ihtiyacını MicroUSB girişinden alıyor. Yani bu ürünü çalıştırabilmek için TV'nin USB girişini, Ideacentre Stick 300'ün MicroUSB girişine bağlamanız yeterli. Bunu yaptığınızda 802.11n ve Bluetooth 4.0 kablosuz bağlantılar aktif hale geliyor. Windows 10'a yükseltilmesine izin veren Ideacenter Stick 300, Windows 8.1 işletim sistemi ile beraberinde geliyor.