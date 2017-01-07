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lenovo akıllı asistan : her eve aklıyla girecek!

LENOVO AKILLI ASİSTAN : HER EVE AKLIYLA GİRECEK!

Lenovo, akıllı teknolojileri gündelik hayatın parçası haline getirecek yeni uygulamasınıLenovo akıllı asistanLas Vegas'da düzenlenen CES Fuarı'nda tanıttı.

Tarih : 07 Ocak 2017, 12:17
Puan Ver : Lenovo Akıllı Asistan : Her Eve Aklıyla Girecek!(5/10)6


Lenovo, akıllı teknolojileri gündelik hayatın parçası haline getirecek yeni uygulamasınıLenovo akıllı asistanLas Vegas'da düzenlenen CES Fuarı'nda tanıttı.



 



Akıllı Evler pazarı hızla büyürken, Nesnelerin İnterneti üreticileri 2019'a kadar akıllı evler alanında iki milyar ürünüpiyasaya sürmeye ve 490 milyar dolar gelir elde etmeye hazırlanıyor. Tüketici ihtiyaçlarını ve beklentilerini dinleyerek onlara en uygun akıllı ev cihazlarını geliştirmek için çalışan Lenovo, geliştirdiği Lenovo Smart Assistant – Lenovo akıllı asistan uygulaması ile gündelik hayatı kolaylaştırmayı hedefliyor.



Kullanıcısının sesli komutlarına duyarlı dijital bir kişisel asistan olarak tasarlanan Lenovo Akıllı Asistan uygulaması, Amazon Alexa işbirliği ile geliştirildi. Bugün teknoloji kullanan nüfusunun %65'i, akıllı telefonları, PC'leri ve tabletleri aracılığıyla sesli tanıma sistemlerini kullanıyor. Lenovo Akıllı Asistan uygulamasıyla gelen 360 derece ve 5 metreye kadar ses algılayabilen mikrofonlar sayesinde sadece birkaç kelime konuşarak internet araştırmalarınızı yapabilecek, müzik çalabilecek, liste ve takvimlerinizi oluşturabilecek ve böylece aynı anda birden fazla işinizi sorunsuz şekilde tamamlayabileceksiniz. Bulut teknolojisi destekli bu uygulama ile tüm arama sonuçlarınızın listesini tutabilecek ve sizi her geçen gün daha iyi anlayacak ve ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek akıllı bir asistana sahip olacaksınız.Lenovo Akıllı Asistan, Lenovo Akıllı Ev Aletleri ve diğer üçüncü parti cihazlarla uyumlu olacak şekilde tasarlandı.



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