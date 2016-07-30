

Lenovo yeni giriş seviyesi telefonunu piyasaya sürdü. Lenovo A7010 olarak adlandırılan bu yeni ürün özellikle fiyat/performans oranı ile kendisini farklılaştırmak istiyor.



Lenovo, akıllı telefon pazarına oldukça hızlı bir giriş yaptı. Motorola'yı satın alması ile birlikte devler ligine giren Lenovo, birbirinden ilginç ürünlerle karşımıza çıktı. Tabi bunu yaparken daha çok giriş ve orta seviye ürünlerine ağırlık verdi. Üst seviye ürünlerinde birkaç deneme yaptıktan sonra isteyen başarıyı elde edemeyen Lenovo, fiyat/performans ürünleri ile iyi bir satış yakaladı. Lenovo A7010 işte bu tür bir ürün.



Lenovo A7010 farklı ülkelerde farklı isimlerle karşınıza çıkabiliyor. Örneğin bu model aynı zamanda Lenovo K4 Note olarak görünebiliyor ya da Lenovo Vibe X3 Lite ile satışta olabiliyor.



Sade bir tasarıma sahip olan A7010, plastik bir yapıya sahip. Arka kapak çıkarılabiliyor ve bu alanda 2 adet SIM ya da 1 adet SIM ve 1 Adet MicroSD kart takılabiliyor. Cihazın sağ tarafında açma kapama ve ses düğmeleri yer alıyor. Arka kısmında ise 13 MP'lik kameranın arkasında parmak izi sensörü bulunuyor. Lenovo A7010'un parmak izi sensorunun gayet başarılı olduğunu söylemeliyiz. Parmak izini hızlı algılayan bu sensor, kullanıcıyı bekletmiyor olması önemli bir özellik. Ön tarafa baktığımızda üst ve alt kısmında hoparlörler bulunuyor. HTC'nin One serisinden bildiğimiz bu Stereo hoparlörler 1.5 Watt çıkış gücü ve Dolby Atmos Sound teknolojisi ile fark yaratıyor. HTC'nin Boomsound teknolojisine bir alternatif oluşturmak isteyen Lenovo, sahip olduğu üç adet mikrofonu sayesinde dış gürültüleri bastırıp kullanıcıya temiz ve kaliteli bir ses performansı sunuyor. Bu da elbette telefon görüşmesine olumlu bir şekilde yansıyor.



Yaptığımız testlerde ses kalitesinin gerçekten iyi olduğunu gördük. Stereo hoparlörler iyi bir performansa sahip olması da bizi şaşırttı. Yine de bu teknolojinin HTC'nin Boomsound'a yaklaşamadığını söylemeliyiz. Boomsound'un arka planda birçok teknoloji yatıyor ve iki adet Stereo hoparlör entegre ederek HTC'ye karşı bir alternatif yaratamazsınız.



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