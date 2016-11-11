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lenovo 1 milyon motorola moto z satmayı başardı

LENOVO 1 MİLYON MOTOROLA MOTO Z SATMAYI BAŞARDI

Modüler yapısıyla oldukça ilgi toplayan Motorola Moto Z, bir milyondan fazla satma başarısını gösterdi.

Tarih : 11 Kasım 2016, 10:15
Puan Ver : Lenovo 1 Milyon Motorola Moto Z Satmayı Başardı(9/10)8


Modüler yapısıyla oldukça ilgi toplayan Motorola Moto Z, bir milyondan fazla satma başarısını gösterdi.



Akıllı telefon pazarına sunduğu modüler akıllı telefon tasarımıyla birçok kişi tarafından ilgiyle karşılanan ürün Motorola Moto Z, 1 milyon satış rakamını geçmeyi başardı. Üstelik birçok ülkede satışta olmamasına karşın bu başarıyı elde etti. Gelen istatistiklere göre ürün daha çok ABD sınırları içinde satılıyor.



Modüler üretim tarzı ile üretilmiş başka bir ürün olan LG G5, sunduğu oldukça kötü kullanım deneyiminden dolayı olumsuz geri dönüşler almıştı. Moto Z, bu noktada farklılaşıyor. Sunduğu modüller ile harici bir aksesuar gibi çok hızlı bir şekilde takılıp çıkarılabilme kolaylığı onu bir adım öne çıkarıyor. Bu işlemi ise kısımdaki manyetik pinli bağlantılar ile gerçekleştiriyor. Bunun yanında ürün için üretilen birçok üründe piyasada kolaylıkla ulaşılabilir durumda. Hasselblad imzasını taşıyan optik yakınlaştırmalı kamera modülü, JBL Soundboost modülü ve  offGRID batarya modülü bunlardan birkaçına örnek oluşturabilir.



Sonuç olarak ilerleyen zamanda yeni pazarlara açılacak olan ürün, bu satış rakamlarını çok daha yükseğe çekebilir.



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