Amerikalı bir ilaç firmasının geliştirdiği ve denemelerde ağır lenf kanseri hastalarında tek bir tedaviyle iyileşmeye yol açan ilaç, tıp dünyasında heyecan yarattı



ABD'li şirketin geliştirdiği ilaç, bilinen bütün tedavi yöntemleri denenmiş ancak başarı sağlanamamış ileri derecede lenf kanseri hastasına uygulandı. 101 hastanın 82'sinde tümör küçülmesi gözlemlendi. Yaklaşık üçte biri ise hastalıktan tamamen kurtuldu. Independent'ın haberine göre bu hastalardan biri olan 62 yaşındaki ileri derecede lenfoma hastası, doktorların 6 ay ömür biçmesine rağmen yeni ilaçla hayata tutundu. Tümörlerinin üçte ikisi yok olan hasta, hızla iyileşiyor.



Merkezi ABD'nin Orlando Kenti'nde bulunan şirketin geliştirdiği ‘mucize' ilaç, kanser tedavilerinden son dönemde daha fazla başvurulan immünoterapi yöntemlerinde kullanılıyor. CAT-T adı verilen tedavi yönteminde ‘canlı ilaçlar'la bağışıklık sisteminin savaştığı T hücrelerinin, tümörleri tanıyıp, yok etmesi sağlanıyor.







kaynak:habertürk