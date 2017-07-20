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Leipzig'e Transfer Olan Bruma: Tudor'a Çok Şey Borçluyum

LEİPZİG'E TRANSFER OLAN BRUMA: TUDOR'A ÇOK ŞEY BORÇLUYUM

Galatasaray'da oynadığı dönemde Igor Tudor'la problemler yaşayan Portekizli futbolcu Bruma, "Ona çok şey borçluyum. Beni kötü bir şekilde tanımlamak istediğini düşünmüyorum." dedi.

Tarih : 20 Temmuz 2017, 09:50
Puan Ver : Leipzig'e Transfer Olan Bruma: Tudor'a Çok Şey Borçluyum(7/10)3

Galatasaray'dan Alman ekibi RB Leipzig'e transfer olan Bruma, eski hocası Tudor hakkında açıklamalar yaptı.

Bruma, Galatasaray'da oynadığı dönemde Igor Tudor'un kendisini davranışları nedeniyle eleştirdiğinin hatırlatılması üzerine, "Ona çok şey borçluyum. Beni kötü bir şekilde tanımlamak istediğini düşünmüyorum. Sadece kendi fikrini söylemişti" dedi ve eski teknik direktörü hakkında kötü bir görüş bildirmedi.

"HEDEFİM MÜMKÜN OLDUĞUNCA FAZLA OYNAMAK"

Mevkisi hakkında da konuşan Bruma, "Kendimi solda çok iyi hissediyorum ancak sağ kanatta da oynayabilirim. Benim hedefim, mümkün olduğunca fazla oynamak" ifadesini kullandı.

Kaynak: Ajansspor

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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