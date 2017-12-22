LEİPZİG'E SATILAN BRUMA, KİRALIK OLARAK GALATASARAY'A DÖNEBİLİR
Fatih Terim'in Galatasaray'a aldırdığı Bruma, Leipzig'de forma giyemediği için sarı-kırmızılı takıma kiralık olarak dönebilir.
Galatasaray'da Fatih Terim'in geri dönüşü sonrasında sarı kırmızılı kulüpte ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Tecrübeli teknik adamın bugün takımla toplantı yapması Pazar günü de Göztepe karşısında sahada olması beklenirken kulislerden ilginç bir transfer iddiası geldi.
BRUMA'NIN KİRALIK DÖNME İHTİMALİ VAR
Sezon başında Alman kulübü Leipzig'e satılan Bruma'nın fazla forma şansı bulamadığı için sarı kırmızılılara geri dönme ihtimalinin konuşulduğu aktarılırken Fatih Terim'in de bu transfere onay vereceği belirtildi. Portekizli yıldızın kiralık olarak transferinin düşünüldüğü ifade ediliyor.
KISA SÜRE ÇALIŞTILAR
Hatırlanacağı üzere Bruma'yı Galatasaray'a Fatih Terim aldırmıştı. Terim, Portekizli futbolcuyla kısa bir süre çalışmış sonrasında görevine son verilmişti.
Kaynak: haberinburada
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