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Leicester City'den Beşiktaş'a Kötü Haber Geldi

LEİCESTER CİTY'DEN BEŞİKTAŞ'A KÖTÜ HABER GELDİ

Cenk Tosun'un yerini Islam Slimani ile doldurmak isteyen Beşiktaş'a İngiltere'den kötü haber geldi. Leicester City Teknik Direktörü Claude Puel, Slimani'yi takımda tutmak istediğini açıkladı.

Tarih : 04 Ocak 2018, 22:10
Puan Ver : Leicester City'den Beşiktaş'a Kötü Haber Geldi(6/10)2

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'un yerine düşündüğü isimlerden olan Islam Slimani'nin forma giydiği Leicester City'de manejer Claude Puel, transferle ilgili açıklamalarda bulundu.

Claude Puel, basın toplantısında kadrosundaki önemli oyuncuları kaybetmek istemediğini söyledi.

"EN İYİ OYUNCULARIMI KAYBETMEK İSTEMİYORUM"

Basın mensuplarının Riyad Mahrez ve Islam Slimani gibi isimlerin ayrılıp ayrılmayacağı yönündeki soruları yanıtlayan Puel, "Oyuncularım takımda mutlu, elimdeki en iyi oyuncuları kaybetmek istemiyorum" cevabını verdi.

Leicester City'e yakın kaynaklara göre de mavi-beyazlı ekip 2016 yılında yaklaşık 31 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Slimani'yi Ocak ayında hiçbir şekilde takımdan göndermek istemiyor.

2021 yılına kadar Leicester City ile sözleşmesi bulunan Slimani, bu sezon 15 resmi maçta oynarken 5 gole imza attı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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