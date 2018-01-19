LEİCESTER CİTY TEKNİK DİREKTÖRÜ CLAUDE PUEL: SLİMANİ BAŞKA KULÜPLERDE SÜRE ALABİLİR
Leicester City Teknik Direktörü Claude Puel, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Islam Slimani için, "Başka kulüplerde süre alabilir" dedi.
Forvet transferi arayışında olan Beşiktaş'ın listesinin ilk sıralarında olan Islam Slimani için Leicester City teknik direktörü Claude Puel'den flaş açıklamalar geldi.
Puel, bu sezon kadroya girmekte zorlanan 29 yaşındaki Cezayirli forvetin takımdan ayrılabileceğini belirtirken Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak sözler kullandı.
"BAŞKA KULÜPLERDE SÜRE ALABİLİR..."
Tecrübeli teknik direktör, Slimani için Beşiktaş'tan teklif aldınız mı sorusunua "Slimani özelinde bütün detayları veremem ancak elimizde çok forvet olduğunu daha önce de söyledim. Bazı oyuncular başka kulüplerde süre alabilir mi, bakacağız. Bu oyuncularla da görüşmeliyiz" cevabını verdi.
Öte yandan Islam Slimani için Beşiktaş'ın yanı sıra Premier Lig takımları Watford ve Newcastle United'ın da ilgisinin olduğu belirtiliyor.
Kaynak: haberinburada
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