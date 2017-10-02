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Legia Varşova Taraftarları Otoparkta Oyuncularını Dövdü

LEGİA VARŞOVA TARAFTARLARI OTOPARKTA OYUNCULARINI DÖVDÜ

3-0 kaybedilen Lech Poznan maçı sonrası bir grup Legia Varşova taraftarı, otoparkta yakaladıkları futbolcuları takım otobüsünden indirip 10 dakika boyunca dövdüler.

Tarih : 02 Ekim 2017, 16:10
Puan Ver : Legia Varşova Taraftarları Otoparkta Oyuncularını Dövdü(7/10)3

Polonya Ligi'nde Lech Poznan'a deplasmanda 3-0 yenilen Legia Varşova'da taraftarlar, futbolcular saldırdı. Yaşanan bu gelişme, ülke gündeminde geniş yer buldu.

TEKNİK DİREKTÖR FUTBOLCULARI SUÇLADI

Legia Varşova'nın bu mağlubiyetinin ardından Hırvat teknik direktör Romeo Jozak, futbolcularını suçladı ve "Sahada küçük bir kız çocuğu gibi oynadılar. Böyle bir maçtan sonra antrenör olarak utanıyorum. Artık doğru analiz yapmalıyız. Mevcut durumda erkeklerle uğraşmak, onlarla devam etmek zorundayız. Daha önce futbolun kızlar için uygun olmadığını söyledim. Üzgünüm, kadınların futbol oynadığını biliyorum ve birçok kadın takımı bizden daha iyi oynuyor." şeklinde oldukça ağır açıklamalar yaptı.

OTOPARKTA 10 DAKİKA BOYUNCA DÖVDÜLER

Maç sonu yaşanan demeç krizi, Legia Varşova kulüp binasında iyice büyüdü. Legia Varşova takım otobüsü, kulüp otoparkına girdiğinde 50'den fazla taraftarın orada olduğu görüldü. Bu sırada otoparkta hiçbir güvenlik görevlisinin olmadığı ise dikkat çekti.

FUTBOLCULARI OTOBÜSTEN İNDİRDİLER

Taraftar grubunun lideri, futbolculara otobüsten inmesini söyledi. Futbolcular, taraftarlarla tatsız bir görüşme yapacaklarını düşünürken, bir anda ortalık karıştı. Takım otobüsünü bekleyen taraftarlar, futbolculara saldırıda bulundu. Yaklaşık 10 dakika süren olayın ardından taraftarların, "Bir daha aynı şekilde oynarsanız, yine geleceğiz" diyerek otoparktan ayrıldığı ortaya çıktı.

Bu talihsiz olayın ortaya çıkmasının ardından Polonya'da basın mensupları, eski futbolcular ve taraftarlar durumu kınayan paylaşımlar yaptılar.

"KULÜP HATALI, OYUNCULARIN FESİH HAKKI VAR"

Öte yandan Legia Varşova'ya ait olan bir binada koruma olmamasının ve futbolcuları saldırıda bulunulmasının kulüp yönetiminin başını ciddi şekilde ağrıtabileceği iddia edildi. Yaşanan saldırı olayının ardından Polonya'da futbolcuların sözleşmelerini feshedebilme hakkı olduğu konuşulmaya başlandı. Legia Varşova'nın ise hatası nedeniyle, olası ayrılık halinde futbolcularına sözleşme sürelerinin sonuna kadar alacağı tüm parayı ödeyebileceği öne sürüldü.

Teknik direktör Romeo Jozak'ın aşağılayıcı açıklamalarına bir de taraftarların saldırısı eklenince, bazı futbolcuların sözleşme fesih yoluna gidebileceği vurgulandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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