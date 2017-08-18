Legia Varşova'nın taraftarları, yaktıkları meşale nedeniyle alacakları 35 bin Euro'luk cezayı pankart yaptı, "Ve 35 bin Euro ceza UEFA'ya gidiyor." yazdı.

Fanatik taraftarlarıyla bilinen Polonya ekiplerinden Legia Varşova yine UEFA'dan ceza yiyecek! Son olarak Varşova Ayaklanması için yaptıkları koreografi ile futbol dünyasında manşetlere çıkan Polonya ekibinin taraftarları bu kez UEFA'ya çattı.

UEFA LOGOSUNA DOMUZ EKLEDİLER

Astana karşılaşmasında yaptıkları koreografiden dolayı UEFA'dan ceza alan ateşli taraftar grubu, Sheriff ile oynanan Avrupa Ligi karşılaşmasında ise UEFA logosuna domuz yerleştirerek meşale ile tüm stadı aydınlattı.

Meşaleler nedeniyle gelecek olan 35 bin Euro cezayı da pankart olarak kale arkasına asan Legia taraftarları, "Ve 35 bin Euro ceza UEFA'ya gidiyor" mesajı gönderdi.

Kaynak: haberinburada