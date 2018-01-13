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Lefter Küçükandonyadis Mezarı Başında Anıldı

LEFTER KÜÇÜKANDONYADİS MEZARI BAŞINDA ANILDI

Fenerbahçe ve A Milli Takımın "Ordinaryüs" lakaplı sembol futbolcularından Lefter Küçükandonyadis, vefatının 6. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Tarih : 13 Ocak 2018, 22:10
Puan Ver : Lefter Küçükandonyadis Mezarı Başında Anıldı(6/10)2

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Lefter Küçükandonyadis'in Büyükada'da bulunan Aya Nikola Rum Ortodoks Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine unutulmaz futbolcunun ailesi, yakınları, sevenleri ve taraftarların katıldı.

OKUNAN DUALARIN ARDINDAN ANMA TÖRENİ SONA ERDİ

Anma töreninde Lefter Küçükandonyadis için dualar okundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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