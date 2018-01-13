LEFTER KÜÇÜKANDONYADİS MEZARI BAŞINDA ANILDI
Fenerbahçe ve A Milli Takımın "Ordinaryüs" lakaplı sembol futbolcularından Lefter Küçükandonyadis, vefatının 6. yıl dönümünde kabri başında anıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Lefter Küçükandonyadis'in Büyükada'da bulunan Aya Nikola Rum Ortodoks Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen anma törenine unutulmaz futbolcunun ailesi, yakınları, sevenleri ve taraftarların katıldı.
OKUNAN DUALARIN ARDINDAN ANMA TÖRENİ SONA ERDİ
Anma töreninde Lefter Küçükandonyadis için dualar okundu.
Kaynak: haberinburada
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