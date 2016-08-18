

Çinli akıllı telefon üreticisi LeEco, bu sefer 8GB RAM kullanan akıllı telefonlar ile pazarda yer alarak rakiplerine zor anlar yaşatmanın peşinde.







Daha önceden dünyadaki ilk USB Tip-C girişli akıllı telefonları ve yine ilk Snapdragon 820 yonga setli ürünlerini piyasaya süren LeEco bu sefer yine bir ilki yaratma sürecinde. Firma dünyanın ilk 8GB RAM kullanan akıllı telefonunu piyasaya çıkarmayı düşünüyor.



Son dönemde özellikle akıllı telefon piyasasındaki rekabet artışı da üreticileri böyle pazarlama hamlesi olarak görülen durumları yaratmaya zorluyor. Son olarak diğer bir Çinli üretici olan Vivo, Xplay 5 modeli cihazlarında 6GB RAM tercihinde bulunmuştu.



Tabi burada en önemli nokta yazılım ve donanım uyumu konusundaki birliktelik. Eğer firmalar bu birlikteliği en uyumlu şekirde sağlayabilirse RAM miktarını yüksek seviyelere çekmek sadece bir pazarlama hamlesi olarak kalacaktır. Ve diğer bir önemli noktada yüksek donanımların eğer yazılım entegresi olmadığı takdirde yapacağı pil tüketim hızı ise çok hoş karşılanmayacaktır.



Sonuç olarak bu ayın sonlarında tanıtılması muhtemel telefon modeli teknoloji dünyasının gözlerini üzerinde yoğun bir şekilde hissedecek gibi görünüyor.



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