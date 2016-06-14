

Tofaş Şahin 1.6 1994 2. El fiyatı : 7.750 TL



Opel Astra 1.6 2. El fiyatı : 38.500 TL



Renault Megane 1.5 dCi 2008 2. El fiyatı : 27.500



Ford Focus 1.6 TDCi 2011 2. El fiyatı : 40.000 TL



Tofaş Doğan SLX 1993 2. El fiyatı : 9.000 TL



Toyota Corolla 1.4 D-4D Elegant 2011 2. El fiyatı : 48.000 TL



BMW 3 Serisi 316i 2011 2. El fiyatı : 70.000 TL



Renault Clio 1.5 dCi 2011 Authentique 2. El fiyatı : 26.000 TL



Honda Civic 1,6 2007 2. El fiyatı : 32.000 TL



Opel Vectra 1996 2. El fiyatı : 14.500 TL



Volkswagen Passat 2.0 TDi Comfortline 2006 2. El fiyatı : 43.250 TL



Renault R9 Spring 1994 2. El fiyatı : 6.500 TL



Opel Corsa 1.3 CDTI 2012 2. El fiyatı : 35.750 TL



Ford Fiesta 1.4 TDCi 2011 2. El fiyatı : 31.000 TL



Volkswagen Polo 1.4 Comfortline 2001 2. El fiyatı : 17.500 TL



Volkswagen Golf 1.6 Comfortline 1999 2. El fiyatı : 20.500 TL



Fiat Linea 1.3 Multijet 2011 2. El fiyatı : 27.000 TL



BMW 5 Serisi 520i 2000 2. El fiyatı : 31.500 TL



Mercedes – Benz E 200 1998 2. El fiyatı : 34.000 TL



Renault Symbol 1.5 dCi 2011 2. El fiyatı : 24.000 TL



2.el araba alırken mutlaka incelemeniz gereken ilk 10 yer



İkinci el araba satın alırken verdiğimiz paraya değen, güvenli ve iyi bakılmış bir araç bulmayı isteriz. Almayı düşündüğünüz arabayı güvendiğiniz bir servise zaten göstermelisiniz ama burada anlatacağımız küçük bazı tüyolara dikkat ederek eleme yapabilirsiniz.



İşte size zaman kazandıracak ve ikinci elde doğru tercihi yapmanızı kolaylaştıracak ipuçları:



1.Boya



Boyalı yüzeyde çukurluklar, çizikler ve çürükler olup olmadığı ilk bakmanız gerekenler. Yüzeyde özellikle uçlarda eğer macun ve boya işlemi yapıldıysa kabarıklıklar oluşur, elinizi gezdirerek bunu kolayca anlayabilirsiniz.



Paslanmaları fark etmek, onları özellikle arıyorsanız genelde kolaydır. 2.el arabada gövdenin yan kısmında kasa hatlarında arkaya doğru bir dalgalanma olup olmadığına da mutlaka bakın, eğer varsa araç mutlaka bir boya işlemi görmüş demektir.



2.Kaporta



2.el arabayı incelemek için acele etmeden, dikkatlice bakmak sizi ilerideki masraflardan kurtarır. Ön cam kenarı çatlaklar, çizik, ezik, paslanmış nokta, kırık veya bozuk silecek gibi detaylar için pazarlık edebilir veya satıcının yaptırmasını isteyebilirsiniz, o yüzden mutlaka kontrol edin.



Fakat aşırı pas ve pas nedeniyle tamir görmüş araçlara temkinli yaklaşmakta yarar var çünkü metalin özelliği bir kez bozulunca düzelemiyor. Kaportada ton farkları, paneller arası açıklık ve mesafenin eşit olmaması gibi durumlar aracın işlem gördüğünü gösterir. Kapılar da rahat hareket edip kolayca kapanıyor olmalı.



3.Kaputun altı



Ben servis uzmanı mıyım kaputun altında ters giden bir şey olduğunu bir bakışta anlayayım diye düşünmeyin. Aracı zaten servise götüreceksiniz, fakat ön kontrolleri yaparsanız gereksiz masraftan kurtulmuş olursunuz.



Boruların ve kayışların çatlakları varsa veya yumuşamış görünüyorlarsa bu iyiye işaret değil demektir. Özellikle araç suya veya sele maruz kaldıysa bagaj halısının ve paspasların altını su seviyesi izleri ve pas izleri olacaktır. Stepne yuvası da sele maruz kalmış araçla ilgili ipuçları verir.



4.Lastikler



2.el araba alıp, üstüne bir de yeni bir takım lastiğe para vermek istemiyorsanız lastikleri mutlaka araç düz bir zeminde park halindeyken kontrol etmelisiniz. Lastiklerin durumunu da aracın kilometresiyle mutlaka kıyaslayın, yani düşük kilometreli bir araçta aşırı yıpranmış lastikler varsa lastikler başka bir araçtan geliyor olabilir.



Ayrıca lastiklerin diş derinliği 3 milimin altına düşmüşse, üzerinde balon veya yara varsa, farklı şekillerde yıpranmışlarsa lastikler değişmeli demektir. Eğer aracın sahibi lastikleri yeni değiştirdim diyorsa diş derinliği 8 milimetre olmalıdır.



5.Motor



Aracın kalbi elbette en önemli yeri ve mutlaka bir uzmanın görmesi gerekir. Genelde profesyonel satıcılar aracı göstermeden önce bu kısmı temizlettikleri için sorunları görmek kolay olmayabilir. Aşırı kirli veya aşırı temiz motor varsa dikkatli olun. İlk bakmanız gereken herhangi bir sızıntı olup olmadığı. Pas, tamir edilmiş radyatör hortumları gibi göstergeler motorun yetersiz bakımına işaret eder.



6.Farlar



Farlar ve stop lambalarına belki baktınız ama aracı görmeye gündüz gittiğinizi düşünürsek kabin aydınlatmaları kolayca unutulabiliyor. Akşam aracı çalıştırdığınızda kabinde ışıkların çalışmadığını görmek canınızı sıkabilir.



7.Kilometre



Arabalar iki türlü yaşlanır, kilometre ve yaş. Kilometresi düşük eski model bir araba da, kilometresi yüksek yeni bir araba da aslında eski arabadır. İyi bakılan bir araç 500 bin km'yi çok rahat devirir. Yine de 2.el arabalarda hangi kilometrenin ne anlama geldiğini bilmenizde fayda var. Bu iki tür araç arasında kalırsanız bakım durumu daha iyi olanı seçmenizi öneririz. Düzenli bakımları yapılmış yüksek kilometreli bir araç, bakımları özensiz düşük kilometreli bir araçtan daha iyi durumdadır.



Kilometresiyle oynanmış bir araç olduğundan şüphelendiyseniz kabindeki yıpranma göstergelerine bir göz atın. Aşırı yıpranmış vites topuzu, sürücü koltuğu, direksiyon, yıpranmış gaz pedalı aracın uzun süre kullanıldığını gösterir.



8.Kabin



2.el arabalarda kabinin stiline yapacak bir şey yoksa da, aracın içinin iyi durumda olması tabii ki çok iyi bir gösterge. Zeminin, paspasların, koltukların, vites topuzunun ve direksiyon simidinin durumu aracın ne şekilde kullanıldığını belli edecektir.



9.Klima



Eğer baktığınız ikinci el arabanın ağır kazası varsa iyi durumda gözükse bile sık sık klima arızası, aşırı lastik aşınması kabinde fazla gürültü gibi sorunlar yaşayabilir. O yüzden klima arızasını hafife almayın. Klimadaki arızalar kompresörden, radyatörden, devrede kaçaktan gibi daha büyük



10.Frenler



İkinci el arabalarda en sık arızalanan yerlerden biri frenleme sistemleri. Frenlerin performansını test sürüşü yaparken sert şekilde frenleme yaparak mutlaka görmelisiniz. Tabii bu testi güvenli bir alanda sağduyulu şekilde yapmanızda yarar var. Acil bir durumda aracın frenlerine güvenebilmek hayati önem taşır.



2016'nın en çok satanları hangi otomobil kaç adet sattı?



Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre Türkiye Otomotiv pazarında 2016 yılı ilk 4 ayında Otomobil ve Hafif Ticari Araç toplam pazarı 253.373 adet oldu. 264.850 adet olan 2015 yılı ilk 4 ayına göre otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 4,33 oranında küçüldü.



BMW 6.950



SKODA 7.453



NISSAN 8.479



PEUGEOT 8.946



MERCEDES-BENZ 10.082



DACIA 11.496



TOYOTA 12.086



OPEL 12.495



HYUNDAI 14.577



FIAT 27.266



FORD 29.619



VOLKSWAGEN TOPLAM 34 BİN 460 ARAÇLA BİRİNCİ SIRADA



Listenin ilk sırasında yer alan Volkswagen, toplamda 34 bin 460 araç satış rakamına ulaştı.