

Şafakta On iki Greenpeace eylemcisi Demir Leydi olarak adlandırılan Eyfel Kulesine Marine Le Pen'in partisine karşı Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik afişi açtı.







Greenpeace aktivistleri sabaha karşı Eyfel Kulesi'ne tırmandı ve kulenin birinci katında büyük bir afiş astı. Bir düzine eylemci 530 civarında Eyfel Kulesi'ne geldi ve demir yapının kuzey direğine tırmandı.







Afişte Donald Trump'ın seçiminden sonra Greenpeace eylemcileri tarafından kullanılmaya başlanan “hashtag #Resist “ tarafından Fransa'nın Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik sloganı yer alıyor.







kaynak:habertürk