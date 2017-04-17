

Fransa'da yayın yapan Le Monde gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkede yeni bir genel seçime gidilebileceğini ileri sürdü.







Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Le Monde gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, referandum un genelindeki "evet" sonucuna rağmen Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde "hayır" oylarının fazla çıktığına dikkat çekildi. Türkiye'nin Güneydoğu illerinde ise "sürpriz olmayacak bir şekilde" büyük oranda "hayır" oyu verdiği kaydedildi. Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefetin içinde bulunduğu durumdan yararlanıp ülkede yeni bir genel seçime gidilebileceğini ileri sürdü.







kaynak:haberler