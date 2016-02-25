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lazkiye'de çok sayıda rus generalin öldüğü iddiası

LAZKİYE'DE ÇOK SAYIDA RUS GENERALİN ÖLDÜĞÜ İDDİASI

Suriye'de Ahraru'ş Şam ve Beyan Hareketi'nin Lazkiye yakınlarındaki Sonovber Cible bölgesinde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda çok sayıda Rus generalin hayatını kaybettiği iddia edildi.

Tarih : 25 Şubat 2016, 09:23
Puan Ver : Lazkiye'de Çok Sayıda Rus Generalin Öldüğü İddiası(8/10)9


Suriye'de Ahraru'ş Şam ve Beyan Hareketi'nin Lazkiye  yakınlarındaki Sonovber Cible bölgesinde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda  çok sayıda Rus generalin hayatını kaybettiği iddia edildi.



 Örgütün internet sitesinden yapılan açıklamada, yaklaşık 2 hafta süren  hazırlık aşamasından sonra Ahraru'ş Şam ve Beyan Hareketi'nin bomba yüklü bir  aracı Lazkiye kentine 15 kilometre uzaklıkta yer alan ve Rus güçlerine ait en  önemli askeri merkezlerden biri olarak kabul edilen Sonovber Cible bölgesine  soktuğu ifade edildi.



 Açıklamada, bölgede konuşlandırılan araçtaki bombanın geçen pazar günü  Rus generaller toplantıda olduğu sırada infilak ettirilmesi sonucu çok sayıda Rus  generalin öldüğü ve yaralandığı iddia edildi.



Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye, Rus güçlerinin yoğun olarak  bulunduğu bölgelerden kabul ediliyor. Esed rejimi, Rusya'dan aldığı lojistik  destekle geçen 2 ay içerisinde bölgede gözle görülür ilerleme katetmişti.








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