

Suriye'de Ahraru'ş Şam ve Beyan Hareketi'nin Lazkiye yakınlarındaki Sonovber Cible bölgesinde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda çok sayıda Rus generalin hayatını kaybettiği iddia edildi.







Örgütün internet sitesinden yapılan açıklamada, yaklaşık 2 hafta süren hazırlık aşamasından sonra Ahraru'ş Şam ve Beyan Hareketi'nin bomba yüklü bir aracı Lazkiye kentine 15 kilometre uzaklıkta yer alan ve Rus güçlerine ait en önemli askeri merkezlerden biri olarak kabul edilen Sonovber Cible bölgesine soktuğu ifade edildi.







Açıklamada, bölgede konuşlandırılan araçtaki bombanın geçen pazar günü Rus generaller toplantıda olduğu sırada infilak ettirilmesi sonucu çok sayıda Rus generalin öldüğü ve yaralandığı iddia edildi.







Suriye'nin kuzeybatısındaki Lazkiye, Rus güçlerinin yoğun olarak bulunduğu bölgelerden kabul ediliyor. Esed rejimi, Rusya'dan aldığı lojistik destekle geçen 2 ay içerisinde bölgede gözle görülür ilerleme katetmişti.