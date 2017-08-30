LAZİO, LUİS NANİ'NİN KİRALANMASI İÇİN VALENCİA İLE PRENSİPTE ANLAŞTI
Serie A ekibi Lazio, Valencia'da forma giyen Portekizli Luis Nani'nin kiralanmasıyla alakalı olarak kulübüyle prensipte anlaştı.
Serie A ekibi Lazio'nun, Luis Nani transferi için kulübü Valencia ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.
NANİ'Yİ KİRALADILAR
İtalyan basınında yer alan haberlerde; Lazio'nun Valencia ile görüştüğü ve kiralamak için anlaşmaya vardığı kaydedildi. Lazio'nun kiralama anlaşmasının yanısıra 10 milyon Euro'luk bir satın alma maddesi koyduracağı ifade edildi.
Transferin bitimine kısa bir süre kala Lazio'nun nani ile de anlaşmaya çalışacağı ve transferi bitirmek için olağanüstü bir efor sarfedeceği belirtildi.
2015/16 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Luis Nani, 6 milyon Euro'ya geldiği sarı lacivertli kulüpten 8.5 milyon Euro'ya gitmişti. 30 yaşındaki hücumcu, Valencia formasıyla geçen sezon çıktığı 26 maçta 5 gol atıp 8 asist yaptı.
Kaynak: haberinburada
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