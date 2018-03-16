LAZİO, KİEV DEPLASMANINDAN TURLA DÖNDÜ
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Dinamo Kiev'i 2-2'nin rövanşında 2-0 mağlup eden Lazio, çeyrek finale yükseldi.
Dinamo Kiev - Lazio maçında kazanan ve turu kapan, 2-0'lık skorla Lazio oldu. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı, kiev'deki NSC olimpiyskiy Stdı'nda oynandı.
LUCAS LEVIA PERDEYİ AÇTI, VRIJ SON SÖZ SÖYLEDİ
Lazio'ya galibiyeti getiren goller, 23. dakikada Lucas Leiva ve 83. dakikada de Vrij'in köşe vuruşu sonrasında yaptıkları vuruşlarla geldi.
İlk maçta evinde rakibi ile 2-2 berabere kalan Lazio, bu skorun ardından UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırdı.
Kaynak: haberinburada
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