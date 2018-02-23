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Lazio farklı kazanarak tur atladı

LAZİO FARKLI KAZANARAK TUR ATLADI

Lazio, UEFA Avrupa Ligi son 32 tur rövanş maçında ilk karşılaşmada 1-0 yenildiği Steaua'yı 5-1 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

Tarih : 23 Şubat 2018, 00:40
Puan Ver : Lazio Farklı Kazanarak Tur Atladı(5/10)1

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Lazio, ilk maçta deplasmanda 1-0 yenildiği Steaua'yı İtalya'da konuk etti. Rakibi karşısında gol şov yapan Lazio, Rumen temsilcisini 5-1 mağlup edip adını son 16 takım arasına yazdırdı.

IMMOBILE'DEN HAT-TRICK

Lazio'ya farklı galibiyeti getiren golleri 7, 43 ve 71. dakikalarda Ciro Immobile, 35. dakikada Bastos ve 51. dakikada Felipe Anderson kaydetti.

Deplasman takımında 82. dakikada Gnohere'nin attığı gol, skoru belirledi ve Lazio, Steaua'yı 5-1 mağlup ederek Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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