Son yıllardaki iklim değişikliklerinin ve ozon tabakasındaki incelmenin gözleri de olumsuz etkilediğini dile getiren Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Serkan Biliş, uzun süre mor ötesi ışınlara maruz kalmanın gözde önemli sağlık sorunlarına neden olduğunu belirtti.







Güneş ışınlarının katarakta, sarı nokta hastalığına, göz çevresinde kanserlere neden olduğunu belirten Dr. Biliş, göz yüzeyini örten dokuda değişiklikler, gözlerde kızarıklık, sulanma, yanma ve batma gibi şikayetlerin de güneş ışınlarının etkisiyle meydana gelebildiğini söyledi.







GÜNEŞ GÖZLÜĞÜNDE EN ÖNEMLİ ÖZELLİK: BLOKAJ DERECESİ







Tam da bu nedenlerden dolayı, güneş gözlüğü seçiminin çok önemli olduğunu söyleyen Dr. Biliş, bu konuda dikkat edilmesi gereken en önemli noktanın ise gözlük camlarının ultraviyole ışınlarını blokaj derecesi olduğunun altını çizdi:



“Normalde her gözlük camı ultraviyoleyi değişik oranlarda bloke edebilmekle birlikte etkili ultraviyole blokajı için özel kaplamalar kullanılması gerekmektedir. Güneş gözlüğünün UVA ve UVB blokaj derecelerine bakılmalı, % 99’un üzerinde UV blokajı yapabilen camlar seçilmeli, hatta % 100 blokaj oranı tercih edilmelidir. Güneş gözlüklerinde kullanılan aynalı kaplamalar göze gelen ışık miktarını düşürmekle birlikte ultraviyole blokaj oranını etkilememektedir. Güneş gözlüğü seçiminde bir diğer önemli faktör cam rengi ve koyuluğudur. Camın renginin ve koyuluğunun ultraviyole blokaj derecesiyle herhangi bir ilişkisi olmamasına ve seçimin kişisel zevke bağlı olmasına karşın her cam renginin farklı özellikleri vardır.”







GÜNEŞ GÖZLÜĞÜNÜN CAM KALİTESİ NASIL ANLAŞILIR?







Güneş gözlüklerindeki cam kalitesinin önemini anlamak açısından temel noktalara değinen Op. Dr. Serkan Biliş, “Güneş gözlüğü rahat bir görüş için koyu renkli olmalı ve ışığın şiddetini en az yüzde 50 oranında azaltmalı. Kaliteyi anlamanın bir başka yolu da gözlüğü taktıktan sonra dikey bir çizgiye odaklanmaktır. Bu bir pencere kenarı da olabilir. Gözlüğü hafifçe yukarı aşağı, sağa sola hareket ettirdiğimizde bu çizgide oynama oluyorsa ya da kırılmalar söz konusu ise o gözlük uygun değil demektir” diye konuştu.







LAZER AMELİYATI SONRASI YAZIN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?







Göze lazer ameliyatlarının her mevsim yapılabildiğini anlatan Biliş, yaz aylarında hastaların özellikle dikkat etmesi gereken noktaları şöyle özetledi:



“Hastalar gözlerini güneşin etkisinden daha fazla korumalı, en az 2 hafta denize girmemelidir. Özellikle güneş gözlüğü kullanımı çok önemli. Güneş ışınlarının çok dik geldiği öğle saatlerinde dış mekanlarda bulunmamak gerekir.”







“KATARAKT VE LAZER AMELİYATI SONRASI POLARİZE CAM TERCİH EDİLMELİ"







Polarize camın en büyük özelliğinin parlamaları ve yansımaları emmesi ılduğunu kaydeden Dr. Biliş, özellikle katarakt ve lazer ameliyatı olanlara bu tür gözlük camlarını önerdi. Biliş, bunun gerekçelerini ise şöyle anlattı:







“Polarize güneş gözlükleri parlamaları camın ön kısmında tek noktada toplar ve geri yansıtarak göz içine girmesini engeller. Polarize cam katarakt ameliyatı geçirmiş veya lazer ameliyatla çizdirilmiş gözler için özellikle tavsiye edilir. Ayrıca, güneş gözlüğü tüm gözü kaplayan ve yanlardan dönen şekilde değilse yukarıdan gelen ışınları önleyemez. Çalışmalar güneş ışınlarının genellikle gözlük kenarından geçerek göze ulaştığını göstermiştir. Bu noktaya da dikkat etmek gerekir.”