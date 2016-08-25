LAWBREAKERS'IN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ BELLİ OLDU!
Son derece ilginç bir hikayesi olan ve başlangıçta ücretsiz olarak yayınlanması tasarlanan Lawbreakers'ın sistem gereksinimleri belli oldu.
Son derece ilginç bir hikayesi olan ve başlangıçta ücretsiz olarak yayınlanması tasarlanan Lawbreakers'ın sistem gereksinimleri belli oldu.
FPS-Aksiyon-MMORPG türünde geliştirilen Lawbreakers, öncelikle bedava bir oyun olarak belirlenmişti. Yani aynı Google Android ve Apple iOS oyunları gibi, oyun içi ödeme sistemi geçerli olacaktı.
Ne var ki yapımı geliştiren Boss Key Productions ve oyunun dağıtımcılığını üstlenen Nexon, son anda farklı bir karar verdi. 2016 PAX East Oyun Festivalinde, resmen tanıtılan yapımın, ücretli olmasına karar verdi.
Unreal Engine 4 üstüne inşa edilen yapım; hiç de mütevazi değil. Aksine, özellikle tavsiye edilen sistem gereksinimlerinde devasa bir talep söz konusu.
Asgari sistem gereksinimleri:
İşlemci: Intel Core 2 Duo E6600 veya AMD dengi
RAM: 4 GB RAM
Grafik Yongası: Nvidia 460 (1 GB) veya dengi
İşletim Sistemi: Windows 7 64 Bit
Saklama Alanı: 22 GB
Önerilen Sistem Gereksinimleri:
İşlemci: Intel Core i7-4790 veya AMD dengi
RAM: 16 GB (Ciddi anlamda şaşırtıcı)
Grafik Yongası: Nvidia GTX 970 veya AMD dengi
İşletim Sistemi: Windows 8.1 veya üstü
Saklama Alanı: 22 GB
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