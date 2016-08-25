O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

lawbreakers'ın sistem gereksinimleri belli oldu!

LAWBREAKERS'IN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ BELLİ OLDU!

Son derece ilginç bir hikayesi olan ve başlangıçta ücretsiz olarak yayınlanması tasarlanan Lawbreakers'ın sistem gereksinimleri belli oldu.

Tarih : 25 Ağustos 2016, 10:05
Puan Ver : Lawbreakers'ın Sistem Gereksinimleri Belli Oldu!(0/10)


Son derece ilginç bir hikayesi olan ve başlangıçta ücretsiz olarak yayınlanması tasarlanan Lawbreakers'ın sistem gereksinimleri belli oldu.



 



FPS-Aksiyon-MMORPG türünde geliştirilen Lawbreakers, öncelikle bedava bir oyun olarak belirlenmişti. Yani aynı Google Android ve Apple iOS oyunları gibi, oyun içi ödeme sistemi geçerli olacaktı.



Ne var ki yapımı geliştiren Boss Key Productions ve oyunun dağıtımcılığını üstlenen Nexon, son anda farklı bir karar verdi. 2016 PAX East Oyun Festivalinde, resmen tanıtılan yapımın, ücretli olmasına karar verdi.



Unreal Engine 4 üstüne inşa edilen yapım; hiç de mütevazi değil. Aksine, özellikle tavsiye edilen sistem gereksinimlerinde devasa bir talep söz konusu.



Asgari sistem gereksinimleri:



İşlemci: Intel Core 2 Duo E6600 veya AMD dengi



RAM: 4 GB RAM



Grafik Yongası: Nvidia 460 (1 GB) veya dengi



İşletim Sistemi: Windows 7 64 Bit



Saklama Alanı: 22 GB



Önerilen Sistem Gereksinimleri:



İşlemci: Intel Core i7-4790 veya AMD dengi



RAM: 16 GB (Ciddi anlamda şaşırtıcı)



Grafik Yongası: Nvidia GTX 970 veya AMD dengi



İşletim Sistemi: Windows 8.1 veya üstü



Saklama Alanı: 22 GB



 



Avengers 3 Cephesinde Çarpıcı Gelişmeler!








Etiketler: Lawbreakers  In  Sistem  Gereksinimleri  Belli  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER