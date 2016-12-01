

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus-Türk Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun Antalya'daki toplantısı sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.







Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a Suriye'de 4 Türk askerinin şehit olduğu hava saldırısıyla Rusya'nın ilgisi soruldu.







Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un, "Bizim, Rusya olarak, bununla hiçbir ilgimiz yoktur. Bu, Suriye'nin silahlı kuvvetleri tarafından yapılan bir saldırıdır" açıklaması yapmıştı.







Ancak Dışişleri kaynakları, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un konuşmasında çeviri hatası yapıldığını açıkladı. Lavrov'un "Türk askerlerini ne Rusya ne Suriye vurdu" dediği belirtildi.







kaynak:ntv