LAVROV'DAN UÇAK KRİZİ SONRASI ÇOK ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yarın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılacak AGİT Bakanlar Toplantısı'nda Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmeyi reddetmeyeceğini açıkladı.
Lavrov'un açıklaması, Kıbrıs Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Yannis Kasulidis ile yaptığı toplantı sonrasında geldi.
Türkiye'den hâla özür beklediklerini ancak bu yönde bir adım görmediklerini ifade eden Lavrov, bu yüzden son günlerde takındıkları tavrın süreceğini belirtti.
Rus uçağının Türk savaş uçaklarınca düşürülmesinin ardından geçen hafta Lavrov ve Çavuşoğlu telefonla görüşmüştü ve Türk Dışişleri Bakanlığı yetkilileri bu görüşmede iki bakanın Belgrad'da görüşmek konusunda mutabık kaldıklarını belirtmişlerdi.
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