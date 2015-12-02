

Lavrov'un açıklaması, Kıbrıs Rum Kesimi Dışişleri Bakanı Yannis Kasulidis ile yaptığı toplantı sonrasında geldi.







Türkiye'den hâla özür beklediklerini ancak bu yönde bir adım görmediklerini ifade eden Lavrov, bu yüzden son günlerde takındıkları tavrın süreceğini belirtti.







Rus uçağının Türk savaş uçaklarınca düşürülmesinin ardından geçen hafta Lavrov ve Çavuşoğlu telefonla görüşmüştü ve Türk Dışişleri Bakanlığı yetkilileri bu görüşmede iki bakanın Belgrad'da görüşmek konusunda mutabık kaldıklarını belirtmişlerdi.



