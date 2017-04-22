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lavrov'dan tillerson'a: pişman olduk

LAVROV'DAN TİLLERSON'A: PİŞMAN OLDUK

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile görüşmesinde, İdlib'deki kimyasal katliamın araştırılmasına yönelik öneriye karşı oldukları için pişman olduklarını dile getirdi.

Tarih : 22 Nisan 2017, 09:24
Puan Ver : Lavrov'dan Tillerson'a: Pişman Olduk(7/10)6


Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüşerek, Moskova'nın, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi tarafından düzenlenen kimyasal saldırının araştırılması önerisine karşı oldukları için pişman olduklarını söyledi.

Lavrov ve Tillerson, Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı himayesinde, İdlib'de tarafsız bir soruşturma başlatma olasılığını incelemeye karar verdi.



Ayrıca ikili ilişkilerin seyri de telefon görüşmesinde konuşulduğu aktarıldı.



 



kaynak:yenişafak








Etiketler: Lavrov  Dan  Tillerson  A  Pişman  Olduk    haber

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