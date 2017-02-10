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lavrov'dan flaş suriye açıklaması

LAVROV'DAN FLAŞ SURİYE AÇIKLAMASI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçen haziran-aralık aylarında Rusya'nın arabuluculuğunda rejim ile Kürt grupların 4 görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Tarih : 10 Şubat 2017, 15:31
Puan Ver : Lavrov'dan Flaş Suriye Açıklaması(9/10)9


Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de Beşşar  Esed rejimi ile Kürtler arasında Rusya'nın arabuluculuğunda görüşmeler  yapıldığını bildirdi.



Lavrov, Rus İzvestiya gazetesine verdiği mülakatta, Arap basınında  Rusya'nın arabuluculuğunda Himeymim üssünde, rejim ile Kürtler arasında ülkenin  federalleşmesi konusunda görüşmeler yapıldığı yönündeki haberlerin yöneltildiği  soruya cevap verdi.



Rusya'nın "Suriye'nin bütünlüğünün korunması amacıyla" rejim ile  Kürtler arasında ortak anlayış bulunması için çaba gösterdiğini ifade eden  Lavrov, geçen yıl haziran-aralık aylarında Rusya'nın arabuluculuğunda rejim ile  Kürt gruplar arasında 4 görüşme gerçekleştiğini belirtti.



 



kaynak:milliyet








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