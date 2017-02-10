

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ile Kürtler arasında Rusya'nın arabuluculuğunda görüşmeler yapıldığını bildirdi.



Lavrov, Rus İzvestiya gazetesine verdiği mülakatta, Arap basınında Rusya'nın arabuluculuğunda Himeymim üssünde, rejim ile Kürtler arasında ülkenin federalleşmesi konusunda görüşmeler yapıldığı yönündeki haberlerin yöneltildiği soruya cevap verdi.



Rusya'nın "Suriye'nin bütünlüğünün korunması amacıyla" rejim ile Kürtler arasında ortak anlayış bulunması için çaba gösterdiğini ifade eden Lavrov, geçen yıl haziran-aralık aylarında Rusya'nın arabuluculuğunda rejim ile Kürt gruplar arasında 4 görüşme gerçekleştiğini belirtti.







kaynak:milliyet