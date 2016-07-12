

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'la gerçekleştirdiği basın toplantısında, Rusya-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesinin bölgeye ve Suriye krizinin çözümüne olumlu yansıyacağını söyledi.







Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'la görüştü. İkili görüşmenin ardından heyetler arası gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasında mevcut işbirliğinin geliştirilmesi ve Dağlık Karabağ sorunu ele aldı. Daha sonra basın toplantısı düzenleyen Lavrov ve Memmedyarov müzakere edilen konuların detaylarını anlattı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yapılan görüşün yararlı olduğunu ve Saint Petersburg ve Viyana görüşmelerinin ardından ilerlemenin önünü açmaya yardımcı olacağını bildirdi. Azerbaycan ve Rusya ilişkilerinin ortaklık karakterini taşıdığını ifade eden Lavrov, "Bizim siyasi seviyede sürekli diyaloğumuz mevcut. Ekonomik ve ticari ilişkilerimiz özel dikkat talep ediyor. İnsani alanda işbirliği dinamiğimiz tatmin edici seviyede" dedi. Bazı nedenlerle Dağlık Karabağ görüşmelerinin içeriğinin müzakere edilmediğini ifade eden Lavrov, sürecin geri tepmemesi için dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, başarıya bir önceki dönemden daha yakın olunduğunu açıkladı. Rus Bakan, Rusya-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesinin bölgeye ve Suriye krizinin çözümüne olumlu yansıyacağını bildirerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubundan ve Çavuşoğlu'nun Soçi ziyaretinden sonra ilişkilerde oluşan ilerleme genel olarak bölgedeki ilişkilere olumlu etkileyecek, Suriye meselesinin çözümüne de katkıda bulunacak" dedi "Rusya ile Türkiye'nin Suriye konusundaki tutumu birbiriyle örtüşmüyor. Ancak bu konuda daha samimi olmaya, BM kararlarını icra etmeye çalışacağız" diyen Lavrov, Azerbaycan-Rusya ilişkilerine hiçbir konjonktürün etki etmediğini de sözlerine ekledi.







Memmedyarov: "Bu görüşmeler sonsuza kadar devam edemez"







Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov arasında yapılan müzakerelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Dağlık Karabağ sorunun çözüm yollarının görüşüldüğünü söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı tarafından Dağlık Karabağ müzakerelerine ilişkin sunulan bilgilerin iyimserliği artırdığını ifade eden Bakan Memmedyarov, sorunun çözümünde aşamalı olarak ilerlemesi gerektiğini vurgulayarak, askeri eksenin tüm bölge için endişe kaynağı olduğunu ve şu anda müzakereler sürecinde çözülmemiş meseleler üzerinde çalışıldığını ifade etti.







Memmedyarov, Petersburg görüşmesinden sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ve ABD Başkanı Obama ile telefon görüşmesi yaptığını vurgulayarak, "Sergei Lavrov da Azerbaycan ve Ermenistan ziyaretlerinin sonuçlarını Putin'e iletecek. Bundan bir sonraki adımın ne olacağı hakkında somut karar verilecek. Bu karar, Cumhurbaşkanlarının görüşmesini de içeriyor. Görüşün Fransa veya başka ülkede yapılmasından bağımsız olarak, temel amacımız somut konular etrafında görüşmelerin yapılmasıdır. Bu görüşmeler sonsuza kadar devam edemez" diye konuştu.