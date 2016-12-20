

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara'daki suikastın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Moskova'da bugün Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek olan Lavrov, "Bu suçun emrini veren ve örgütleyen kişileri besleyenlerin, planlarını gerçekleştirmelerini imkansız kılacak önlemler alacağız" dedi.







Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov; Moskova'da Türk, Rus ve İran dışişleri bakanları arasında yapılacak görüşmede Suriye konusunda somut önlemler için karar alınacağını söyledi.







Reuters'ın haberine göre, yazılı bir açıklama yapan Lavrov ayrıca, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un dün Ankara'da bir suikast sonucu öldürülmesini de kınadı.







'Suriye'deki mücadeleyi önlemek için yaptılar'







Lavrov büyükelçinin öldürülmesinin, Suriye'de teröre karşı verilen mücadeleyi önlemek için tasarlanmış olabileceğini söyledi.







Lavrov, "Bu toplantıda, bu suçun emrini veren ve örgütleyen kişileri besleyenlerin, planlarını gerçekleştirmelerini imkansız kılacak önlemler alacağız" dedi.







Lavrov büyükelçinin öldürülmesinin ardından Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda konuştuğunu belirtti.







Rusya dışişleri bakanlığı iki bakanın telefon görüşmesinde, teröre karşı mücadeleyi yoğunlaştırmanın gereği konusunda görüş birliğine olduklarını duyurmuştu.







Çavuşşoğlu: Öylesine alçak bir saldırı ki...







Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da şu ifadeleri kullandı: "Sergey Lavrov'la görüştüm ve Türk basınına da bir açıklamada bulundum. Her iki taraf da bu alçak saldırının hedefinin ne olduğunu çok iyi görüyor, çok iyi biliyor. Öylesine alçak bir saldırı ki; Büyükelçi sırtından kalleşçe vuruluyor ve vefat ediyor. Bu alçak saldırının ilişkilerimize zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz. Bu saldırı Türkiye-Rusya arasındaki dostane ilişkileri hedef almıştır ve bir provokasyondur. Ayrıca, Rusya ve Türkiye arasında özellikle Suriye'de ateşkesin sağlanması, sivil insanların kurtarılması, insani yardımların ulaştırılması ve Suriye'de siyasi bir çözüm için oluşan işbirliğini de hedef almıştır. Ama biz Türkiye ve Rusya olarak buna müsaade etmeyeceğiz ve bu süreci devam ettireceğiz. İşbirliğimizi daha da güçlendireceğiz"







kaynak:yenişafak