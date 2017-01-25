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lavrov'dan 'astana' açıklaması

LAVROV'DAN 'ASTANA' AÇIKLAMASI

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Suriye krizinin çözümüne yönelik çabaların Astana görüşmeleriyle yeni bir seviyeye ulaştığını söyledi.

Tarih : 25 Ocak 2017, 16:44
Puan Ver : Lavrov'dan 'astana' Açıklaması(8/10)10


Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekillerinin sorularını yanıtladı.



Lavrov, Türkiye, İran ve diğer bölge ülkeleriyle Suriye konusundaki iş birliğini genişlettiklerini belirterek, Halep'teki tahliyeler ve ateşkes anlaşmasının bu çabalar sayesinde gerçekleştiğini söyledi.



Lavrov, milletvekillerine Astana görüşmelerine ilişkin bilgi verirken, "Astana görüşmelerinin sonuçları, Suriye krizinin çözümüne yönelik çabaları yeni bir seviyeye çıkardı." ifadelerini kullandı.



Astana'daki Rus heyetinin Suriyeli muhaliflerle görüşmelerinde terörle mücadelede iş birliğinin gündeme geldiğini aktaran Lavrov, Rusya, rejim güçleri ve muhaliflerin DEAŞ'a karşı güç birliği yaparak ortak operasyon düzenlemeye prensipte hazır olduğunu savundu.



"RUSYA-ABD İLİŞKİLERİNDE NAİF BEKLENTİMİZ YOK"

Lavrov, Moskova'nın Washington ile ilişkilerin düzelmesi konusunda naif beklentileri olmadığını belirterek, "ABD ile ilişkilerin iyileştirilmesinde sihir beklemiyoruz. Naif beklentilerimiz yok. Trump'ın anlaşma yapmakta usta kabul edildiğini biliyoruz. Ancak Putin de anlaşmayı biliyor. Bunu her zaman Rusya'nın çıkarları doğrultusunda yapıyor." ifadelerini kullandı.



"AB'NİN DAĞILMASINI İSTEMİYORUZ"

Lavrov, konuşmasında Rusya-AB ilişkilerine de değinerek, "AB'nin dağılmasını hiçbir zaman istemedik. Devlet Başkanı Putin, güçlü, tek ve kararlarında bağımsız bir AB görmek istediğini tekrar tekrar dile getirdi. Rusya'nın AB karşıtı politika yürüttüğü yönündeki yorumlara şaşırıyorum." diye konuştu.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Lavrov  Dan    Astana    Açıklaması    haber

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