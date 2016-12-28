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lavrov ve mistura telefonda görüştü

LAVROV VE MİSTURA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

BM Suriye Özel Temsilci Mistura, 20 Aralık'ta Moskova'da düzenlenen Türkiye-Rusya-İran üçlü Suriye toplantısının sonuçlarına katkı sunmaya hazır olduklarını söyledi.

Tarih : 28 Aralık 2016, 16:27
Puan Ver : Lavrov Ve Mistura Telefonda Görüştü(9/10)11


Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilci Staffan de Mistura ile telefonda görüştü.



Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov ve Mistura, Suriye krizinin çözümüne yönelik siyasi sürecin başlatılması konusunu değerlendirdi.



"BM OLARAK KATKI SUNMAYA HAZIRIZ"



Mistura, 20 Aralık'ta Moskova'da düzenlenen Türkiye-Rusya-İran üçlü Suriye toplantısının sonuçlarını desteklediğini belirterek Astana'da görüşme düzenlenmesi ve ateşkes anlaşması gibi konularda BM olarak katkı sunmaya hazır olduklarını söyledi.



Lavrov ve Mistura, Türkiye-Rusya-İran anlaşmasının uygulanmasına ilişkin temaslara devam etme konusunda mutabık kaldı.



 



kaynak:sabah








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