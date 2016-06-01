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LAVROV: TÜRKİYE'YE ZEYTİN DALI UZATMAYACAĞIZ


LAVROV: TÜRKİYE'YE ZEYTİN DALI UZATMAYACAĞIZ
Tarih : 01 Haziran 2016, 12:40
Puan Ver : Lavrov: Türkiye'ye Zeytin Dalı Uzatmayacağız(5/10)5


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Atina'da yaptığı açıklamalar Ankara'da sıcak rüzgarlar estirirken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan bambaşka bir açıklama geldi. Lavrov, Türkiye ile ilişkilerin düzelmesi konusunda herhangi bir şekilde zeytin dalı uzatmadıklarını ifade ederek, öncelikle Ankara'nın özür dilemesi gerektiğini öne sürdü.



Rusya'nın Türkiye ile ilişkileri yumuşatmak istediği yönünde Türk basınında yer alan haberlerle ilgili ‘Komsomolskaya Pravda' kanalına canlı yayında konuşan Lavrov, “Türkiye'ye zeytin dalı ya da başka bir dal uzatacağımızı söylemedik. Nereden çıktı bu? Biz Türkiye'nin özür dilemesi gerektiğini söylüyoruz. İşlenen savaş suçu nedeni ile de kayıpların tazmin edilmesi gerekir” dedi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Atina'da yaptığı açıklamalara değinen Lavrov, Ankara'nın önerilerini değerlendirmeye hazır olduğunu söylediğini, ama bundan önce Türkiye'nin yapması gereken şeyi yapmasının şart olduğunu vurguladığını kaydetti.








Etiketler: Lavrov  Türkiye  Ye  Zeytin  Dalı  Uzatmayacağız    haber

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