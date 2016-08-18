Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un yıl sonuna kadar Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirterek, ziyaretin takvimine ilişkin, "Tahminen söylüyorum, kasım ya da aralık olabilir." dedi.



Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Türkiye Rusya ilişkilerindeki yeni dönemi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile St. Petersburg'ta yaptığı görüşmenin yankılarını AA muhabirine değerlendirdi.







Türkiye ve Rusya ilişkilerini daha ileriye taşımak için atacağı somut adımlara ilişkin Karlov, "Türk- Rus ilişkilerine dahil olan herkese daha etkin çalışma çağrısı yapıyorum. Maalesef 7 ay kaybettik. Şu anda yıkılmış olan yapıları yeniden inşa etmemiz lazım. Eski seviyeye ulaşıp yeni ufukları aşmamız gerekiyor." dedi.