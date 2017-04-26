

Sputnik'e demeç veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Vasili Nebenzya, Lavrov'un 19 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek KEİÖ Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılıp katılmayacağı sorusu üzerine Lavrov'un İstanbul'daki toplantıya katılmayı planladığını ifade etti.







Haberde 25 Haziran 1992'de kurulan ve merkezi İstanbul'da bulunan KEİÖ'de Türkiye, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna, Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk, Sırbistan ve Yunanistan'ın yer aldığına dikkat çekilirken KEİÖ'nün dönem başkanlığının ise 1 Ocak-30 Haziran 2017 tarihleri arasında Türkiye tarafından yürütüldüğü anımsatıldı.







kaynak:sabah